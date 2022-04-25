Женщина, которая в Тернополе влетела в храм на авто, была под наркотиками

В Тернополе женщина на автомобиле въехала в архикафедральный собор. Оказалось, что 35-летняя местная стоматолог была под действием наркотиков.

Женщина целенаправленно заехала в тернопольский храм

Руководитель областной прокуратуры Андрей Миколайчук рассказал детали инцидента, произошедшего в ночь на 23 апреля. Он заявил, что женщина была в состоянии наркотического опьянения, что подтвердила экспертиза.

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По словам руководителя областной прокуратуры, женщина целенаправленно заехала в тернопольский храм. Во вторник, 26 апреля, скорее всего, ей будут выбирать меру пресечения.

Женщина, которая в Тернополе заехала в кафедру на автомобиле, была в состоянии наркотического опьянения. Это подтверждено экспертизой. Женщина целенаправленно въехала в храм. Завтра женщине, въехавшей в кафедру, скорее всего будут выбирать меру пресечения,

– рассказал Миколайчук.

Он сообщил, что прокуратура будет ходатайствовать об удержании ее под стражей.

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