Жінка цілеспрямовано заїхала у тернопільський храм
Керівник обласної прокуратури Андрій Миколайчук розповів деталі інциденту, який стався у ніч на 23 квітня. Він заявив, що водійка була у стані наркотичного сп'яніння, що підтвердила експертиза.
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За словами керівник обласної прокуратури, жінка цілеспрямовано заїхала у тернопільський храм. У вівторок, 26-го квітня, швидше за все, їй будуть обирати запобіжний захід.
Жінка, яка в Тернополі заїхала у катедру на автомобілі, була у стані наркотичного сп'яніння. Це підтверджено експертизою. Жінка цілеспрямовано заїхала у храм. Завтра жінці, яка в'їхала в катедру, швидше за все будуть обирати запобіжний захід,
– розповів Миколайчук.
Він повідомив, що прокуратура клопотатиме про тримання її під вартою.
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