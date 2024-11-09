При каких именно условиях женщина может уволиться со службы в армии службы в армии, сообщает 24 Канал.

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Как женщина может уволиться из армии

Женщина может уволиться со службы в армии в связи с беременностью или отпуском по уходу за ребенком.

Заметим, определенные категории граждан не подлежат мобилизации. В частности: