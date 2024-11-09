При каких именно условиях женщина может уволиться со службы в армии службы в армии, сообщает 24 Канал.
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Как женщина может уволиться из армии
Женщина может уволиться со службы в армии в связи с беременностью или отпуском по уходу за ребенком.
Заметим, определенные категории граждан не подлежат мобилизации. В частности:
- жена, если оба супруга проходят военную службу и имеют ребенка до 18 лет;
- женщины и мужчины, которые воспитывают 3 или более детей в возрасте до 18 лет (при условии отсутствия задолженности по уплате алиментов более 3 месяцев);
- лица, непригодные к службе по состоянию здоровья или возрасту;
- женщины и мужчины, которые имеют ребенка до 18 лет и являются единственными опекунами из-за смерти, лишения родительских прав второго родителя или его исчезновения без вести или заключения в тюрьму;
- опекуны и приемные родители, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или если совершеннолетний ребенок имеет I или II группу инвалидности;
- женщины и мужчины, воспитывающие ребенка до 18 лет с тяжелыми заболеваниями (поражениями нервной системы, онкологией, врожденными пороками, параличом, психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа, острыми почечными болезнями);
- усыновители, которые содержат ребенка-сироту до 18 лет;
- лица, имеющие мужа или жену с инвалидностью I или II группы, или III группы (если инвалидность связана с потерей конечностей, органов, онкологией или психическими расстройствами);
- те, у кого один из родителей или родителей мужа или жены имеет инвалидность I или II группы (при условии отсутствия других, не военнообязанных лиц для ухода);
- лица, чьи близкие погибли или пропали без вести во время АТО или боевых действий во время военного положения;
- лица, чьим родственникам присвоено звание "Герой Украины".