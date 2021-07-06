Хотела прокатиться на шару: женщина ногой ударила таксиста с нарушениями речи
Источник:телеграм-канал Life shot
В Новосибирске в России пассажирка отказывалась платить за такси. Она увидела, что у водителя нарушения речи и слуха и решила сбежать, не заплатив.
Таксист не стушевался и начал снимать свою пассажирку на видео. Кадры разлетелись по Сети.
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Пассажирка с ноги ударила таксиста
Женщина отказалась платить за поездку 207 рублей. Тогда мужчина закрыл все двери в автомобиле и не выпускал пассажирку. Недовольная этим решением женщина стала его ругать
Водитель начал снимать все на видео и жестами показал на камеру, что женщина отказывается платить деньги. Она стала скандалить и назвала мужчину "недоношенным д*билом".
Также она мимоходом бросила реплику "Зачем я вообще домой приехала".
Женщина с ноги ударил таксиста с нарушениями речи: смотрите видео
Предупреждаем! Кадры содержат нецензурную лексику и сцены насилия (18+)
В соцсетях сообщают: полиция начала проверку по факту избиения таксиста.
Обратный случай в Украине
- Инцидент произошел вечером 4 июля в Киеве: таксист избил пассажирку.
- По словам потерпевшей, водитель не хотел доехать 100 метров, хотя именно такой была отметка конечного пункта назначения.
- После спора водитель доехал до нужной точки, остановился, вытащил женщину из машины, ударил по лицу и бросил на асфальт. Инцидент засняли камеры наблюдения.
- Конфликт водителя с избиением пассажирки в Bolt назвали недопустимыми и противоречащими правилам компании.
- Аккаунт водителя в приложении уже заблокировали.