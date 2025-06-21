Трагедия на Житомирщине: мать погибла во время семейного отдыха вблизи водоема

На Житомирщине погибла женщина в результате взрыва гранаты. Следствие установило, что взрывчатка принадлежала ее мужу.

Трагическое событие произошло в Корнинской общине 18 июня. 31-летняя мать, 40-летний отец и и 7-летняя дочь отдыхали вместе вблизи водоема, передает 24 Канал со ссылкой на полицию.

Смотрите также В Бразилии воздушный шар загорелся в полете и упал: погибли 8 человек

Боеприпас взорвался в руках

Предварительно, мать взяла в руки боеприпас и зашла в водоем. Раздался взрыв, в результате которого женщина погибла. Другие люди не пострадали.

Следователи выяснили, что боеприпас принес с собой муж погибшей. Впоследствии правоохранители изъяли по месту его временного проживания еще три гранаты и почти килограмм взрывчатых веществ. Мужчина задержан. Продолжается досудебное расследование.

Мужчине объявили о подозрении по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Фигуранту грозит до 7 лет заключения.

Кадры с места трагедии на Житомирщине / Фото полиция

К слову, на Закарпатье во время застолья 50-летний закарпатец выдернул чеку из гранаты, после чего произошел взрыв. Мужчина погиб на месте, его

его 54-летний товарищ – получил ранения.