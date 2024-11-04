Запихнула палку в рот и душила: на Тернопольщине женщину осудили за пытки внука

В Тернопольской области состоялся суд над женщиной, которая пытала своего внука из-за невыученной молитвы. Сначала пенсионерка избила ребенка крапивой, а после засунула палку в рот и начала душить.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Zaxid.net.

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Пытки внука на Тернопольщине

Так, осенью 2022 года в селе Горынка Кременецкого района 58-летняя Надежда Богданевич приказала внуку выучить молитву, однако малолетний "в силу своего возрастного и интеллектуально-умственного развития не смог выполнить указанное".

В этот момент у обвиняемой возник умысел на совершение пыток, поскольку парень, по ее мнению, проявил непослушание, а именно не выучил наизусть молитву. Женщина хорошо понимала, что внук из-за своего развития и физического состояния не сможет защититься, и с целью наказать его за неспособность выучить молитву, а также с целью запугивания его от любого непослушания, начала его пытать,

– говорится в приговоре.

Сообщается, что пенсионерка вырвала крапиву, которая росла неподалеку, и начала бить внука ею по лицу, груди, спине. У парня возникла массивная аллергическая реакция, ожоги и сыпь на коже. Однако на этом Надежда Богданевич не остановилась, а взяла деревянную палку, силой разжала челюсть малолетнего, вставила ее в рот и душила внука в течение нескольких минут, а потом отпустила.

На суде женщина признала свою вину, отметив, что причиной стало непослушание внука в течение дня. По ее словам, подобное было всего раз и попросила ее строго не наказывать. Учитывая ее положительную характеристику, отсутствие судимости, проблемы со здоровьем, суд назначил наказание с испытанием с испытательным сроком продолжительностью 1 год. Также женщину обязал пройти программу для обидчиков сроком на три месяца.