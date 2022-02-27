Женщина самостоятельно остановила вражескую технику коктейлем Молотова

Украинцы всеми силами помогают военным сражаться с российскими оккупантами. Так на Харьковщине женщина остановила боевую машину с помощью коктейля Молотова.

Об этом рассказала корреспондентка 24 канала из Харькова. По ее словам, ночь была неспокойной, но ВСУ и Силы теробороны дают достойный отпор врагу.

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"Харьков защищают, за нас воюют. В Харьковской области просто одна женщина бросила коктейль Молотова, и одна машина врага не дошла до Харькова", – рассказала журналистка.

Включение журналистки из Харькова: смотрите видео

Следует отметить, что это не первый случай, когда украинцы самостоятельно пытаются остановить вражескую технику.

К примеру, в Бахмаче в Черниговской области люди просто бросались под российские танки, чтобы не дать врагу продвинуться хоть на миллиметр дальше.

Как делать коктейль Молотова / Инфографика МВД