Женщина самостоятельно остановила вражескую технику коктейлем Молотова
Украинцы всеми силами помогают военным сражаться с российскими оккупантами. Так на Харьковщине женщина остановила боевую машину с помощью коктейля Молотова.
Об этом рассказала корреспондентка 24 канала из Харькова. По ее словам, ночь была неспокойной, но ВСУ и Силы теробороны дают достойный отпор врагу.
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"Харьков защищают, за нас воюют. В Харьковской области просто одна женщина бросила коктейль Молотова, и одна машина врага не дошла до Харькова", – рассказала журналистка.
Включение журналистки из Харькова: смотрите видео
Следует отметить, что это не первый случай, когда украинцы самостоятельно пытаются остановить вражескую технику.
К примеру, в Бахмаче в Черниговской области люди просто бросались под российские танки, чтобы не дать врагу продвинуться хоть на миллиметр дальше.Как правильно сделать коктейль Молотова – читайте в статье по ссылке.
Как делать коктейль Молотова / Инфографика МВД