Про це розповіла кореспондентка 24 каналу з Харкова. За її словами, ніч була неспокійною, але ЗСУ та Сили тероборони дають гідну відсіч ворогу.

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"Харків захищають, за нас воюють. У Харківські області просто одна жінка кинула коктейль Молотова і одна машина ворога не дійшла до Харкова", – розповіла журналістка.

Включення журналістки з Харкова: дивіться відео

Варто зазначити, що це не перший випадок, де українці самостійно намагаються зупинити ворожу техніку.

До прикладу, у місті Бахмачі у Чернігівській області люди просто кидались під російські танки, аби не дати ворогу просунутись хоч на міліметр далі.

Як правильно зробити коктейль Молотова – читайте у статті за посиланням.



Як робити коктейль молотова / Інфографіка МВС