В Хмельницкой области женщина забыла 4-месячного младенца в гостях

Полиция получила сообщение об исчезновении 4-месячного ребенка в Староконстантинове. По версии правоохранителей, женщина в нетрезвом состоянии забыла сына в гостях.

Сейчас мальчик находится в больнице. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Хмельницкой области.

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Мать забыла ребенка в гостях в Хмельницкой области

В городе Староконстантинов Хмельницкой области правоохранители расследуют инцидент, в котором 29-летняя женщина оставила своего 4-месячного ребенка в чужой квартире после застолья. По сообщению полиции, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Информация об исчезновении младенца поступила в полицию ночью 5 апреля от жительницы одного из сел. Выяснилось, что женщина ездила к знакомому в город вместе с ребенком, однако вернулась домой сама, оставив младенца.

Правоохранители вместе с социальными работниками отправились по указанному адресу. В квартире, где остался ребенок, мальчик громко плакал, а хозяин, который также был в нетрезвом состоянии, не знал, как действовать. Ребенка немедленно изъяли и доставили в больницу.

Медики Староконстантиновской многопрофильной больницы сообщили, что состояние ребенка удовлетворительное. Мальчик находится под наблюдением врачей.

По словам правоохранителей, это не первый случай, когда женщина пренебрегает родительскими обязанностями – еще два года назад у нее уже изъяли трех старших детей. На женщину составили админпротокол за невыполнение родительских обязанностей. В дальнейшем ребенком будут заниматься социальные службы.