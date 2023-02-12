Инцидент произошел в Голд-Косте. Женщина отправилась на вечернюю прогулку. Она еще не знала, что это станет для нее началом серии неудач.
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Сначала женщина потеряла свой мобильный. Чтобы вернуть его, пришлось лезть в мусорный бак. К сожалению, что-то пошло не так, и женщина застряла. К счастью, это сразу заметили.
Прохожий помог женщине спастись и рассказал историю в сети. Телефон удалось вернуть. Очевидно, эти эпические поиски его владелица забудет еще не скоро.
Пассажирки устроили массовую драку в самолете
- Массовая драка вспыхнула на борту самолета, следовавшего в Бразилию. Никакие попытки экипажа вмешаться в ситуацию не имели успеха.
- Драка началась из-за отказа одного из пассажиров поменяться местами. Возмущенная женщина набросилась на него с кулаками. Некоторые пассажирки ее поддержали.
- В конце концов, драку все-таки остановили. Всех участников вывели из самолета. В авиакомпании подчеркнули, что безопасность – приоритет, и все действия экипажа были направлены на то, чтобы обеспечить ее.