Інцидент стався у Голд-Кості. Жінка вирушила на вечірню прогулянку. Вона ще не знала, що це стане для неї початком серії невдач.

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Спершу жінка загубила свій мобільний. Щоб повернути його, довелося лізти у сміттєвий бак. На жаль, щось пішло не так, й жінка застрягла. На щастя, це відразу зауважили.

Перехожий допоміг жінці врятуватися й розповів історію у мережі. Телефон вдалося повернути. Вочевидь, ці епічні пошуки його власниця забуде ще не швидко.

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