Інцидент стався у Голд-Кості. Жінка вирушила на вечірню прогулянку. Вона ще не знала, що це стане для неї початком серії невдач.
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Спершу жінка загубила свій мобільний. Щоб повернути його, довелося лізти у сміттєвий бак. На жаль, щось пішло не так, й жінка застрягла. На щастя, це відразу зауважили.
Перехожий допоміг жінці врятуватися й розповів історію у мережі. Телефон вдалося повернути. Вочевидь, ці епічні пошуки його власниця забуде ще не швидко.
Пасажирки влаштували масову бійку у літаку
- Масова бійка спалахнула на борту літака, який прямував до Бразилії. Жодні спроби екіпажу втрутитися у ситуацію не мали успіху.
- Бійка почалася через відмову одного з пасажирів помінятися місцями. Обурена жінка накинулася на нього з кулаками. Дехто з пасажирок її підтримав.
- Зрештою, бійку таки зупинили. Усіх учасників вивели з літака. В авіакомпанії наголосили, що безпека – пріоритет, і всі дії екіпажу були спрямовані на те, щоб забезпечити її.