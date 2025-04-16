В Киеве женщина тащила маленького ребенка по асфальту и била его: полиция ищет свидетелей происшествия
- В Киеве женщина тащила маленького ребенка по асфальту и била его; полиция начала расследование инцидента.
- Полиция призывает свидетелей или тех, кто имеет информацию о происшествии, обратиться на спецлинию "102" или в отделение полиции.
В сети опубликовали кадры, как женщина тащила маленького ребенка по асфальту и била его. Произошел инцидент в Киеве.
Этим делом уже занимаются правоохранители. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.
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Полиция ищет участников инцидента
Инцидент произошел в Днепровском районе Киева.
Полиция начала проверку по факту насильственных действий в отношении малолетнего ребенка в Днепровском районе столицы. Информацию о происшествии правоохранители обнаружили во время мониторинга социальных сетей,
– говорится в заявлении полиции.
Там рассказали, что в одном из столичных телеграмм-каналов появилось видео, на котором снято грубое обращение с малолетним ребенком. Женщина тянула его за руку, а также несколько раз ударила.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства этого инцидента и ищут его участников.
Важно! Полиция призывает граждан, которые были свидетелями или которые владеют какой-либо информацией об этом событии, обращаться на спецлинию "102" или в Днепровское управление полиции по телефону 063 445 80 67.