Россия отправляет осужденных женщин на штурм Бахмута, – военный ВСУ

Продолжаются ожесточенные бои за Бахмут в Донецкой области. Оккупанты не оставляют безрезультатных попыток захватить город. Вместе с тем известно, что воюют за Путина на этом направлении не только зэки-мужчины, но и женщины.

Командир батальона "Сила Свободы" Михаил Крыжановский констатировал, что Россия отправляет заключенных из тюрем на войну против Украины. Важно, что среди них есть женщины. Все они воюют в так называемой ЧВК "Вагнера", которую контролировал Евгений Пригожин, но теперь – минобороны.

Смотрите также Бахмут становится образцом военного позора России, каждый кирпич дается ему колоссальной ценой, – ВСУ

На войне все методы "хорошие"

Как констатировал военный, враг не жалеет личный состав и запрещает оккупантам отступать в случае чего. Вместе с тем попытки штурмов очень жестокие – враждебные командиры относятся к своим подчиненным как к "пушечному мясу".

ВСУ стоят стойко и не отдают ни одного метра противнику. Силы противника постоянно обновляются вагнеровцами. Здесь ЧВК "Вагнера" испытывает проблемы, ведь она перешла под управление минобороны России. Кроме осужденных мужчин, там уже есть осужденные женщины. Их ЧВК "Вагнера" бросает и в тыл, и на штурмы,

– отметил защитник.

Также он сказал, что даже когда на поле боя у врага остается 1 или 2 человека, вражеские командиры не забирают их, а заставляют дальше продолжать выполнять "задания".

Бахмут: последние новости