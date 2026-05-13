"Это критический вопрос": что "Ари" советует женщинам, которые хотят идти в армию

Опыт Ари в армии показал, что отношение к женщинам в подразделении – критический фактор для комфортной службы. Она советует всем женщинам, которые рассматривают военную карьеру, с самого начала задавать этот вопрос рекрутерам и командирам.

Об этом военнослужащая отделения коммуникаций 1-го Отдельного центра Сил беспилотных систем рассказала в интервью 24 Каналу.

Что советует "Ари" другим женщинам?

Среди людей, которые сейчас рассматривают возможность службы в армии, немало женщин. Однако многие из них боятся предубеждений и неподобающего отношения, что может усложнить прохождение службы.

"Ари", военнослужащая с опытом службы, отмечает, что это критический вопрос, и советует не откладывать его на потом. По ее словам, при поиске подразделения важно сразу уточнять отношение к женщинам как у рекрутера, так и у командира бригады.

Я бы советовала ставить этот вопрос одним из первых – как к рекрутеру, так и к командиру. Даже если кто-то размыто будет говорить, что "у нас все хорошо", вы можете найти отзывы военнослужащих, и это поможет понять, комфортно ли там будет именно вам,

– говорит она.

Опыт Ари показал, что нередко именно непосредственное командование определяет комфорт женщины на службе, а не только командир бригады в целом.

Идеальный вариант – найти человека, который расскажет, как все работает на самом деле. Если подразделение не имеет дружественного отношения к женщинам, служба там может быть невыносимой: кроме основной работы, придется постоянно отвоевывать свое право ее выполнять.

"Ари" советует сразу выбирать подразделения, где женщинам комфортно, чтобы избежать лишнего стресса. Она надеется, что со временем подобную характеристику можно будет дать всей армии.

"Как бы я не верила в силу единичного протеста против системы, в армии это не стоит того, чтобы и так тяжелую службу делать для себя невыносимой тем, что кроме работы надо еще отвоевывать свое право ее выполнять", – заключает она.

Сколько женщин сейчас находится в армии?

В украинской армии сейчас служат около 75 000 женщин, что является беспрецедентным количеством и крупнейшей среди всех армий мира. Это показывает, что их роль в защите страны значительно возросла, и они играют ключевую роль в различных подразделениях, от медицинских и логистических служб до боевых позиций.

Несмотря на это, женщины часто сталкиваются с предубеждениями и стереотипами относительно их способности служить. Чаще всего дискриминация проявляется в форме негативных комментариев в соцсетях, но бывают и случаи ненадлежащего отношения внутри самих военных структур.

В то же время все женщины в украинской армии – это добровольцы, которые сознательно выбрали путь военной службы и готовы выполнять свои обязанности наравне с мужчинами. Многие из них отмечают, что комфорт и безопасное отношение в подразделении значительно влияют на их моральное состояние и эффективность работы.

Важно, что украинское войско постепенно адаптируется к растущему количеству женщин, создавая условия для равных прав и возможностей. Однако полностью преодолеть стереотипы и предубеждения еще не удается, поэтому вопрос отношения к женщинам в подразделениях остается актуальным.

Как женщины могут присоединиться к армии?

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, и лица в возрасте от 18 до 24 лет имеют возможность добровольно поступить на военную службу. Программа "Контракт 18 – 24" доступна как для мужчин, так и для женщин, и предусматривает возможность освобождения после года службы с одновременной отсрочкой от мобилизации.

Во время этого года военнослужащие также могут выезжать за границу, что делает контракт более гибким для молодых людей.

Как говорит в комментарии 24 Каналу сержант-менеджер отделения рекрутинга штаба 95 ОДШБр Александра Зорина, сейчас женщины в основном отказываются подписывать контракт, поскольку он предусматривает ограниченные должности. Большинство девушек заинтересованы в медицинских специальностях или в должностях операторов БпЛА, которые пока не входят в программу "Контракт 18 – 24". Однако некоторые женщины все же решаются подписать контракт и присоединиться к обороне Украины.

Программа "Контракт 18 – 24" дает возможность молодым украинкам получить опыт в военной службе и стать частью защиты страны, даже если сейчас доступные специальности ограничены. Со временем ожидается расширение должностей и возможностей для женщин, чтобы они могли выбирать те сферы службы, которые им интересны и соответствуют их способностям.