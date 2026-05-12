В украинской армии сейчас служат 75 000 женщин – это беспрецедентное количество и самое большое среди всех армий мира.

Но даже несмотря на это женщины в армии сталкиваются с предубеждениями и оскорблениями. Чаще всего, конечно, от комментаторов в соцсетях, хотя бывают и случаи ненадлежащего отношения в самом войске. В то же время все женщины в украинской армии – те, кто добровольно выбрал путь военной службы.

Среди 75 тысяч женщин в армии – "Ари", военнослужащая отделения коммуникаций 1-го Отдельного центра Сил беспилотных систем, который является среди тех, кто разрушает мифы о предубеждении к женщинам. Она присоединилась к армии в прошлом году.

О решении мобилизоваться, поиске подразделения, предубеждениях относительно женщин в армии, обесценивании небоевых должностей и не только – читайте в интервью "Ари" 24 Каналу.

"Родные до сих пор думают, что я здесь на 2 – 3 месяца": почему "Ари" пошла в армию?

Как вы попали в армию? И что стало толчком, чтобы мобилизоваться?

Я планировала идти в армию еще в начале полномасштабной войны. Хотя никогда раньше я себя не представляла в армии, как и большинство людей, которые присоединились после 2022 года. Но я видела потребность.

В гражданской жизни я работала в маркетинге в IT-компании. Но у меня было ощущение, что я стою на обочине истории, которую сейчас творят наши люди, они страдают, отдают здоровье и жизнь, а я стою где-то сбоку. И это мне совсем не нравилось, хотелось вовлечения.

Однако вовлечение не было простым, потому что у меня не было близких знакомств среди военных, не было этого контекста. Я сама его искала для себя. Я пыталась быть включенной в то, что происходит в армии, на фронте и в политике. Я понимала, что меня это очень сильно притягивает и сопротивляться я не могу. Использую именно слово "сопротивляться", потому что все мое окружение заставляло меня к этому.

И все же в какой-то момент мое желание стало настолько очевидным, что я нашла подразделение и мобилизовалась.

Когда это было?

В мае прошлого года начала искать, а в сентябре уже мобилизовалась.



Почему ваш выбор остановился именно на Силах беспилотных систем?

Я не искала конкретный род войск. Мне было интересно посмотреть много вариантов. Я знала отдельные бригады, которые мне нравились, но хотелось иметь более широкую выборку. Здесь мне уже помог проект "Войско+1", потому что они имели наработанный список дружественных бригад. Они помогали с самого начала, чтобы найти больше опций для меня.

Конечно, ты всегда будешь ориентироваться на наиболее медийные подразделения, но тогда можно пропустить менее известные, но не менее интересные.

Что такое "Войско+1" Это негосударственный рекрутинговый проект, который помогает людям в поиске должности и подразделения. Среди основных принципов – индивидуальный подход к каждому и прозрачная коммуникация. Что важно – среди приоритетов проекта также поиск подразделений для женщин.

Я проходила собеседования и у меня сложился шорт-лист по моей специальности. Основной поиск был именно по специальности, потому что многие бригады сейчас ориентируются на то, какие у тебя скиллы из гражданской жизни.

У меня была сильная тяга к тактической медицине, я хотела быть боевым медиком, однако преобладало то, какой у меня гражданский опыт и то, что был запрос на работу в условном маркетинге – медийных службах бригад.

В конце концов у меня сложился метч с тогдашним 14-м полком СБС, сейчас – 1-м Отдельным центром. Мы поговорили с командиром отделения коммуникаций, мне очень понравилось. Я нашла хорошие отзывы от девушек, проходивших там службу. Их опыт показывал, что в подразделении смотрят в первую очередь на то, специалист ли ты своего дела, и пытаются поддерживать комфортные условия для всех, чтобы эффективно выполнять свои задачи. Это меня окончательно убедило выбрать 1 ОЦ, чему я очень рада, потому что все эти хорошие отзывы подтвердились.

Как родные отнеслись к вашему решению?

Им было очень трудно и, вероятно, труднее, чем мне. Им не очень помогало, что я много знала о том, куда иду и что я буду делать. В определенные моменты мне казалось, что они никогда это не примут и просто перестанут со мной общаться. Но я знала, что свое мнение не изменю, поэтому со временем как-то стабилизировалось.

Они все еще думают, что я здесь на 2 – 3 месяца. Но такого сильного сопротивления уже нет – а именно это делало для меня мобилизацию намного тяжелее.

А из вашего близкого окружения вообще кто-то поддержал ваш выбор, или вы в этом решении были сами?

Было несколько человек, которые поддержали, говорили, что я молодец. В большинстве было если не активное сопротивление, как у моих родных, то просто непонимание. Но, к счастью, были и те, кто говорил: "Если хочешь – иди, с Богом". Со временем уже все увидели, что зря меня отговаривали или сомневались, потому что я дала всем понять, что совсем не жалею. А сейчас и мой муж приобщается к армии, в том числе через мой пример и хороший опыт в подразделении.

Как прошла ваша БЗВП? Потому что общаясь с военными, почти постоянно слышу, что на этом этапе они сталкиваются со стереотипами и предубеждениями. Поэтому интересно, как проходила базовая военная подготовка у вас и чувствовали ли вы предубеждения относительно себя?

БВВП мне в целом понравилось, оно меня закалило, показало мне собственные сильные стороны, которые я раньше не видела. Но иногда это было как раз из-за этого негативного опыта, к сожалению. Причем этот опыт был связан не с военными инструкторами, а именно с несколькими вчерашними гражданскими мужчинами, которые пришли вместе со мной.

Надо было найти в себе силы выставить рамки, отстоять себя. А иногда и не только себя.

"Это меня вдохновило": как началась служба и что в армии удивило больше всего?

Каждый человек так или иначе имеет какие-то свои представления о войне. Ваши представления как гражданского сильно отличались от того, что вы увидели уже как военнослужащая?

Представление о войне как о трагедии и как событии, которое тянется в жизни украинцев уже 12 лет, не изменилось. На этом экзистенциальном уровне она является такой, как я себе представляла.

Чего я не ожидала – это увидеть, насколько высокий уровень патриотизма есть в армии. В гражданской жизни я сталкивалась с истощением и действительно, люди уставшие – и гражданские, и особенно военные. И мне казалось, что патриотического настроения, как в 2022 году, уже нет – что это борьба, где мы движемся по инерции. Поэтому я была шокирована, что это не так, потому что все еще много людей больше всего стремятся изгнать оккупанта, защитить свою землю и победить в войне. Это цель и цель, которая сохранила свою актуальность.

В 1 Отдельном центре это особенно заметно, потому что есть четкое понимание, для чего мы работаем и чего хотим для страны. Очень ценю, что есть видение вектора движения и постоянное развитие. Людям не все равно, что станет результатом их работы.

Я даже передать вам не могу, насколько это меня вдохновило!



В чем конкретно сейчас заключается ваша работа в подразделении?

Я работаю в отделении коммуникации, в основном занимаюсь связями со СМИ, украинскими и иностранными. Организую медийные встречи, выезды, если надо осветить нашу боевую работу. Это позволяет демонстрировать аудитории, что такое на практике стратегическое планирование и профессионализм наших военных.

Однако могут быть и другие задачи – у нас высокий уровень сотрудничества в отделении, занимаемся тем, что интересно.

Вы сказали в частности о работе с иностранными СМИ. Сейчас интерес к работе наших подразделений спадает или удерживается на определенном уровне? Потому что и война уже идет много лет, и в мире происходят различные события, которые перехватывают внимание.

Был большой всплеск заинтересованности в работе именно нашего подразделения во второй половине прошлого года из-за активной кампании с поражениями нефтебаз, нефтеперерабатывающих заводов, нефтяной промышленности России в целом. То есть дипстрайков (дальнобойных ударов, – 24 Канал), чем мы собственно и занимаемся.

Сейчас имеем стабильно высокое количество запросов. Те, кто приезжает к нам, как иностранные, так и украинские СМИ, заинтересованы в том, чтобы показать своей аудитории то, что наше подразделение имеет стратегию окончания войны. Это что-то, что не многие могут рассказать или показать.

Вернемся к вашему личному военному опыту. К чему в армии вам приходилось привыкать труднее всего?

Ощущение времени, потому что оно фактически тебе не принадлежит. Надо перестроить восприятие своей жизни. График такой, что его нет – он постоянный, но все понимают, что работать 24/7 никто не сможет, в подразделении человекоцентричный подход в этом смысле. У нас много людей из бизнеса, из креативной и технической сферы, которые понимают важность перезагрузки для эффективной работы.

При этом важно развивать самодисциплину, чтобы не выгореть за пару недель работы на постоянном истощении, потому что есть соблазн сделать все и сразу. Надо находить баланс между тем, чтобы делать работу и сохранять силы на потом.

"Старание не замечать еще есть": о роли женщин в армии и женской форме

У нас наибольшее количество женщин среди всех армий мира, но до недавнего времени у нас даже женской формы не было. То есть у нас как годами игнорировали женщин в армии. По вашим наблюдениям, сейчас ситуация меняется?

Армия бы не смогла игнорировать женщин уже столько времени, хотя я вижу, что старания не замечать еще есть. У женщин очень высокий уровень заинтересованности войском и сейчас это то направление, которое заслуживает большего внимания к своему потенциалу.

Все женщины, которые в армии, пошли туда добровольно. Нет принудительно мобилизованных женщин. Соответственно, если женщина заинтересована, то она будет мотивирована работать, а не идти в СЗЧ, она будет отдавать максимум усилий для результата.

Я не являюсь репрезентацией всего войска, но 1 Отдельный центр является прогрессивной структурой, которая позволяет добавлять нового видения, лучшего отношения к женщинам и развивает культуру взаимоуважения.



Игнорировать женщин в армии больше нельзя. Даже на всех вышколах, на которых я была до мобилизации, в основном были девушки и женщины. Однако при приобщении к войску в первую очередь обращают внимание на парней, что немного разочаровывает.

Вот мы говорили о предубеждении в контексте БЗВП, а как насчет службы? Есть сейчас случаи предвзятого отношения?

Точно меньше, чем на БЗВП. СБС имели возможность по-новому подойти к политике в отношении женщин. Конечно, не идеально, не было такого, чтобы собрались самые прогрессивные люди мира и создали идеальную среду, где все равны – это утопия. Однако видно, что людям не все равно.

Часто все упирается в то, что армия является срезом общества. В армии сейчас много тех, кто вчера был гражданским. И это могут быть очень разные люди.

На самом деле все лучше, чем я могла представить. Мне очень комфортно работать с побратимами и посестрами. Это люди, готовые к любым вызовам, сложным задачам и системной работе. На БЗВП, когда я была единственной женщиной на весь взвод, было иначе. Но я думаю, что это было из-за того, что собратья себе представляли, что подготовка будет неким рыцарским походом. А здесь я одна девушка во взводе и это уже такой вызов – ты видишь возле себя девушку, которая проходит все то же самое и это немного обесценивает твои усилия. Потому что кажется, что не все так эпично, если это может сделать женщина. Хотя это не так.

"Справляются со своей совестью": почему женщин-военных обесценивают?

Продолжая тему предубеждений, к сожалению, если читать, что пишут или говорят о женщинах в армии, то бывает крайне грустно – у нас до сих пор есть много обид несмотря на то, что женщины себя проявляют на разных должностях, в том числе и на боевых. По вашему мнению, что надо делать, чтобы преодолеть эти предубеждения?

Я думаю, что нужно много времени. Не исчезнет оно так просто, потому что сошлись многие факторы. В общем это и мизогиния, как явление, которое существует уже не один десяток лет. А для гражданских мужчин женщины в армии могут быть болезненной темой, потому что что-то тогда с ней не так, если она ушла, а он нет? Или все же надо принять, что права именно она?

Это чувствительный вопрос, и я, к сожалению, не имею ответа, как это изменить. Я думаю, что просто с годами будет выстраиваться образ женщины в армии, привыкание к нему и он все больше будет становиться нормой.

У нас много хейта льется на женщин в армии и на военнослужащих, которые на небоевых должностях. Хотя войско – огромный механизм с различными отделениями, службами и подразделениями. Почему работу военных на небоевых должностях до сих пор обесценивают?

Я считаю, что на вершине всего действительно пехотинец – это человек, ради которого работает логистика, работают все службы, которые усиливают его работу. Украинское войско стоит там, где держит позицию пехотинец. Но чтобы он там стоял, должен существовать тыл, который будет его обеспечивать, находить деньги, шить форму, возить еду, работать с дронами.

Конечно, я не скажу, что моя служба в медийном отделе – это то же, что пехота. Это очевидно совсем не то. И я не требую от людей, чтобы они меня благодарили за службу, когда я сама понимаю, что ничего героического не делаю. Но и обесценивать это, называя "ненастоящей службой" – это смешно, если честно. Кажется, это как и с женщинами – люди пытаются справиться со своей совестью и просто обесценивают оппонента.

"Небрежное отношение к обороноспособности": что "Ари" думает о мобилизации?

Когда женщины где-то высказываются по мобилизации, всегда найдутся те, кто скажет: "Вам легко говорить, потому что вас не мобилизуют". Однако вы – мобилизованная военнослужащая, поэтому я не могу не спросить – как относитесь к мобилизации, как оцениваете ее?

Я думаю, что мобилизация критически необходима просто потому, что иначе в армии не хватит людей. Хотя и есть вопиющие случаи насильственной мобилизации, очень заметно, как нарративно усиливаются именно они и абсолютно игнорируются случаи с нормальной проверкой документов, адекватным отношением, которые на самом деле являются большинством.

Жаль, что никто не хочет брать ответственность за это, потому что мобилизация ничем не отличается от обеспечения подразделений оружием, более того – это даже важнее. И это то, чем государство должно заниматься системно. Сейчас об этом снова заговорили публично, поэтому надеемся на системные улучшения.

То, что мобилизация превратилась в тему табу и "горячую картошку", которую каждый отвергает от себя – это небрежное отношение к обороноспособности страны. Потому что если люди не будут пугаться самого слова "мобилизация", то это абсолютно всем упростит жизнь.

Даже у меня на БЗВП я видела людей, которые хоть и попали в СБС, и будут не в пехоте, но настолько пугались, что иногда даже говорить не могли. Они не представляли, как будет идти работа и служба. Первая мысль – сбежать. Это совершенно не имеет смысла, потому что зачем набирать людей, если их не удержишь? Но набирать людей надо, поэтому с этим точно должен кто-то работать. И опять же, движение в эту сторону уже началось, поэтому настроение у меня оптимистичное.

Кстати, то, что вы мобилизовались, повлияло на общение с гражданскими мужчинами из вашего окружения?

Конечно, и это довольно смешно, потому что мое отношение к ним совершенно не изменилось – я как нормально общалась, так и продолжала.

Когда я сказала, что мобилизуюсь, то реакция была кинематографическая. Кто-то пытался мне рассказать о моем подразделении что-то, что я "не знаю", но это была неправда. Кто-то затихал, не зная, что сказать, потому что очевидно было стыдно.

Большинству до сих пор неудобно у меня что-то спрашивать. Хотя, будем честными, это прекрасный шанс обесценить – женщина, еще и на работе в медийной службе. Можно разгонять, что "ненастоящая военная".



Есть такое популярное утверждение, что кто до сих пор не пошел в армию, тот уже и не пойдет ни при каких обстоятельствах. Согласны с этим?

Раньше, когда я только выбрала должность и ждала БЗВП, то думала, что согласна. Мне тогда казалось, что я приду и там будет просто перекати-поле и несколько принудительно мобилизованных. И я была шокирована, что было много людей, добровольцев в возрасте 30 – 35 лет, и младших, и старших.

Сейчас, работая в отделении коммуникации, я вижу запрос нашей аудитории, он просто огромный. И я была этим приятно удивлена. Насколько я знаю, рекрутинг не занимает большой процент в общей мобилизации, но именно в 1-м Отдельном центре несколько иная ситуация. У нас подразделение состоит исключительно из добровольцев. И проблем с СОЧ здесь нет. Я думаю, что работает хорошее отношение к людям.

Конечно, иногда раздражает, что людям надо объяснять то, что они не смогли понять за все эти годы, но это на личном уровне. Однако это работает и я рада, что остались пути привлечения людей, через которые они осознанно идут в армию.

"Это критический вопрос": что "Ари" советует женщинам, которые хотят идти в армию?

Среди людей, которые сейчас рассматривают для себя армию, есть и немало женщин. Но многие из них боятся как раз предубеждений и неподобающего отношения. Что можете посоветовать им?

У меня был опыт собеседования с бригадой, которая подходила мне по всем параметрам, кроме одного – там не очень хорошее отношение к женщинам. И уже будучи на службе я поняла, что на самом деле – это критический вопрос.

Поэтому я бы советовала ставить его одним из первых – как к рекрутеру, так и к командиру. Конечно, даже если кто-то размыто будет говорить, что "у нас все хорошо", вы можете найти отзывы военнослужащих. В идеале надо искать отзывы с той структурной единицы, куда собираетесь идти вы, потому что многое зависит не только от командира бригады, но и непосредственного командования.



Поэтому идеальный вариант – найти человека, который расскажет, как все работает на самом деле и не выбирать подразделение, где нет дружественного отношения к женщинам.

Как бы я не верила в силу единичного протеста против системы, в армии это не стоит того, чтобы и так тяжелую службу делать для себя невыносимой тем, что кроме работы надо еще отвоевывать свое право ее выполнять.

Поэтому советую сразу идти в подразделения, которые зарекомендовали себя как те, в которых женщинам комфортно проходить службу. Очень надеюсь, что скоро так можно будет охарактеризовать все войско.