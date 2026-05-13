Про це військовослужбовиця відділення комунікацій 1-го Окремого центру Сил безпілотних систем розповіла в інтерв'ю 24 Каналу.

Що радить "Арі" іншим жінкам?

Серед людей, які зараз розглядають можливість служби в армії, чимало жінок. Однак багато з них бояться упереджень і неналежного ставлення, що може ускладнити проходження служби.

"Арі", військовослужбовиця з досвідом служби, наголошує, що це критичне питання, і радить не відкладати його на потім. За її словами, під час пошуку підрозділу важливо одразу уточнювати ставлення до жінок як у рекрутера, так і у командира бригади.

Я б радила ставити це питання одним із перших – як до рекрутера, так і до командира. Навіть якщо хтось розмито казатиме, що "у нас все добре", ви можете знайти відгуки військовослужбовиць, і це допоможе зрозуміти, чи комфортно там буде саме вам,

– каже вона.

Досвід Арі показав, що нерідко саме безпосереднє командування визначає комфорт жінки на службі, а не лише командир бригади загалом.

Ідеальний варіант – знайти людину, яка розповість, як усе працює насправді. Якщо підрозділ не має дружнього ставлення до жінок, служба там може бути нестерпною: крім основної роботи, доведеться постійно відвойовувати своє право її виконувати.

"Арі" радить одразу обирати підрозділи, де жінкам комфортно, аби уникнути зайвого стресу. Вона сподівається, що з часом подібну характеристику можна буде дати всій армії.

"Як би я не вірила в силу одиничного протесту проти системи, в армії це не варте того, щоб і так важку службу робити для себе нестерпною тим, що крім роботи треба ще відвойовувати своє право її виконувати", – підсумовує вона.

Скільки жінок зараз перебуває у війську?

В українському війську зараз служать близько 75 000 жінок, що є безпрецедентною кількістю та найбільшою серед усіх армій світу. Це показує, що їхня роль у захисті країни значно зросла, і вони відіграють ключову роль у різних підрозділах, від медичних та логістичних служб до бойових позицій.

Попри це, жінки часто стикаються з упередженнями та стереотипами щодо їхньої здатності служити. Найчастіше дискримінація проявляється у формі негативних коментарів у соцмережах, але трапляються й випадки неналежного ставлення всередині самих військових структур.

Водночас усі жінки в українській армії – це добровольці, які свідомо обрали шлях військової служби та готові виконувати свої обов’язки на рівні з чоловіками. Багато з них зазначають, що комфорт та безпечне ставлення в підрозділі значно впливають на їхній моральний стан та ефективність роботи.

Важливо, що українське військо поступово адаптується до зростаючої кількості жінок, створюючи умови для рівних прав та можливостей. Проте повністю подолати стереотипи та упередження ще не вдається, тому питання ставлення до жінок у підрозділах залишається актуальним.

Як жінки можуть долучитися до війська?

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, і особи віком від 18 до 24 років мають можливість добровільно вступити на військову службу. Програма "Контракт 18 – 24" доступна як для чоловіків, так і для жінок, і передбачає можливість звільнення після року служби з одночасною відстрочкою від мобілізації.

Під час цього року військовослужбовці також можуть виїжджати за кордон, що робить контракт більш гнучким для молодих людей.

Як каже у коментарі 24 Каналу сержант-менеджер відділення рекрутингу штабу 95 ОДШБр Олександра Зоріна, наразі жінки здебільшого відмовляються підписувати контракт, оскільки він передбачає обмежені посади. Більшість дівчат зацікавлені у медичних спеціальностях або у посадах операторів БпЛА, які наразі не входять у програму "Контракт 18 – 24". Проте деякі жінки все ж наважуються підписати контракт і долучитися до оборони України.

Програма "Контракт 18 – 24" дає можливість молодим українкам отримати досвід у військовій службі та стати частиною захисту країни, навіть якщо зараз доступні спеціальності обмежені. З часом очікується розширення посад і можливостей для жінок, щоб вони могли обирати ті сфери служби, які їм цікаві та відповідають їхнім здібностям.