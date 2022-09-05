Воинский учет женщин: комитет Рады поддержал законопроект о добровольности

Комитет нацбезопасности и обороны в первом чтении одобрил законопроект, который предусматривает добровольный воинский учет женщин. Теперь дело за парламентариями.

Об этом сообщила народный депутат Роксолана Пидласа. Заместитель Министра обороны Анна Маляр пояснила, что не смогут покинуть Украину только те женщины, которые стали на воинский учет. Однако он в Украине исключительно добровольный.

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Члены комитета решили, несмотря на то, что этот вопрос, в первую очередь, касается приказов Министерства обороны, а не закона, поддержать добровольность воинского учета женщин, предложив парламенту вариант законодательных изменений.

Нардеп Марьяна Безуглая отметила, что на заседании Комитета ВРУ была горячая дискуссия. В то же время члены комитета смогли прийти к согласию по нескольким вопросам, в частности Минобороны отметило, что дата 1 октября 2022 года в любом случае будет изменена.

Сама же Безуглая отказалась участвовать в голосовании, ведь вопрос гендерного равенства, по ее словам, это не только об равных правах и возможностях, но и обязанностях.

"Разделения граждан не должно быть. Если внедрять добровольный учет, то для женщин и мужчин", – сказала нардеп.

Что этому предшествовало

Отметим, что 3 июня Кабмин отменил постановление от 1994 года о перечне специальностей, по которым женщин могут взять на воинский учет.

Минобороны разработало законопроект о сокращении перечня специальностей женщин, подпадающих под воинский учет. Дело в том, что сейчас нет острой потребности в мобилизации женщин. Однако Маляр подчеркнула, что остается потребность в специалистах медицины, радиотехники, пищевых технологий.

Поэтому, в случае принятия изменений в упомянутый закон, Генштаб разработает изменения в перечень военно-учетных специальностей для женщин и сократит перечень до оптимальной потребности,

– рассказала заместитель министра.

Политик в очередной раз напомнила, что речь идет только о добровольном воинском учете. С 2014 года ни одна женщина принудительно на фронт не попала, только с ее согласия.