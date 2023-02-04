Некоторые чиновницы все же могут уезжать за границу: в Кабмине рассказали, при каких условиях

Женщинам-госслужащим во время военного положения запретили выезжать за границу для личных целей. Однако есть исключения.

Женщины-чиновники могут беспрепятственно посещать своих детей, находящихся за границей.

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Какие документы нужно иметь

Чтобы пересечь границу, нужно предоставить свидетельство о рождении ребенка или заверенную копию. Подойдет и другой документ, удостоверяющий, что эта женщина является матерью несовершеннолетнего ребенка.

Кроме того, должна быть отметка в базе Госпогранслужбы о пересечении границы ребенком. Если отметки нет, то следует предоставить справку о пребывании ребенка на консульском учете в другой стране.

Также чиновница может пересекать границу вместе со своим ребёнком.



Условия пересечения границы для чиновниц / Инфографика правительства

Что известно о запрете выезда