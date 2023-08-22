"Беременной он меня ужасно избивал": как женщины спасаются от домашнего насилия

Проблема домашнего насилия для украинского общества была и есть актуальна и распространена. Нарративы типа "сама виновата" и стыд заставляют пострадавших молчать. Однако замалчивание случаев домашнего насилия приводит к повторным, но уже более жестким случаям.

Каждый год от домашнего насилия гибнут 600 украинских женщин. Поэтому важно понять – о проблеме нельзя молчать. Пострадавшим следует обращаться за помощью в полицию и другие компетентные органы.

Обратите внимание Домашнее насилие и токсичные отношения: куда обратиться за помощью

24 канал рассказывает историю женщины, которая долгое время страдала от домашнего насилия, терпела избиения и угрозы, однако смогла разорвать токсические отношения. Также рассказываем о мобильных бригадах социально-психологической помощи UNFPA, которые приходят на помощь пострадавшим от домашнего насилия.

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В комнату заходит худощавая женщина. Вместе с ней две девочки – ее дочери. Они искренне и в то же время скромно улыбаются. Их приветливо встречают работники мобильной бригады и дневного центра социально-психологической помощи лицам, пострадавшим от домашнего насилия. Все обнимаются и перебрасываются несколькими словами. Эти люди – не просто знакомые, вместе они прошли трудный путь.

Бил каждый день

Виктория (имя героини изменено из соображений безопасности) живет в Червонограде Львовской области. У женщины три дочери. Сейчас, как уверяет женщина, она счастлива. Однако еще совсем недавно жизнь Виктории походила на ад – ее ежедневно избивал муж. Виктория жила со своим обидчиком пять лет. Официально женатыми они не были, однако имеют общую дочь. У женщины есть еще две дочери от предыдущего мужа. Бить Викторию сожитель начал после двух месяцев совместной жизни.



Виктория пострадала от домашнего насилия (имя изменено, лицо закрыто из соображений безопасности) / 24 Канал

Тогда уже начала проявляться агрессия. Он сначала не сильно меня избивал, однако потом начал сильнее. Он угрожал, даже говорил, что выколет глаза… Бил каждый день. Если какой-то день был спокойный, это для нас был праздник,

– вспоминает Виктория.

Не сдерживался мужчина и тогда, когда женщина была беременной их дочерью.

"Беременной он меня ужасно избивал. Он меня с третьего этажа из окна даже выбрасывал. Это было счастье, что подоконник широкий, я схватилась за него, просила, чтобы он меня вытащил. Это было на шестом месяце беременности", – говорит женщина.

Женщина вспоминает, что мужчина агрессивно реагировал и на ссоры детей между собой.

"Я никогда не лезла. Они помирятся. Я знаю своих дочерей. А он всегда ходил и ссорился. Он нашу общую дочь не ругал, а только двух других, моих. Правда, руки на них не поднимал. Но у нас и из-за этого были конфликты", – рассказывает Виктория.

Все же дочери, как рассказывает женщина, хорошо относятся к ее бывшему сожителю.

"Дочка (речь идет об общей с сожителем дочери – 24 Канал) любит папу своего, не могу сказать, что она к нему агрессивно относится. Часто о нем спрашивает. Что касается других дочерей, то они его даже называли папой, несмотря на то, что он их ругал", – говорит женщина.

По словам Виктории, сожитель избивал ее каждый день. Почему мужчина был таким агрессивным, женщина не знает, говорит, что оснований для этого не было никаких.

"Я даже не знаю, как объяснить. Вы знаете, в доме было все хорошо. Я встаю рано, кушать варю, убираю, за детьми ухаживаю. Так же и ему все подам есть. Не было такого, чтобы я спала, лежала и ничего не делала", – рассказывает пострадавшая от домашнего насилия.

Виктория напоминает, что в последнее время ее сожитель принимал какие-то таблетки. Что это был за препарат, она не знает, но когда таблетки заканчивались, то мужчина становился более агрессивным.

"Я уходила от него 150 раз, но прощала"

Виктория вспоминает, что даже убегала от своего обидчика в родную деревню вблизи гор. Однако впоследствии возвращалась, потому что всегда прощала.

"Я уходила от него 150 раз, но прощала его. Всегда. Почему? Не знаю. Я его полюбила ужасно, я за него была готова душу отдать, но он того не ценил. Я все терпела, все те побои. Придет в дом, налупит меня... Без причины", – вспоминает Виктория.

Женщина рассказывает, что не живет со своим обидчиком с января 2023 года. С тех пор она отдельно снимает квартиру. Однако мужчина постоянно следил за ней.

"Была я в квартире с подругой. Должен был прийти муж подруги, я открыла дверь, не посмотрела в глазок, это был бывший сожитель. Так на меня напал, избил меня. Подруга была свидетелем. Я написала заявление в полицию", – говорит Виктория.



Сожитель постоянно преследовал Викторию / 24 Канал

Женщина вспоминает последние побои.

"У меня отбита почка, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки, левая челюсть перебита. Трещина, нос вправляли мне. Это ужасно", – говорит пострадавшая от домашнего насилия.

"Сама бы я не справилась"

К своему обидчику Виктория неоднократно вызывала полицию. О насилии в семье правоохранители сообщили мобильной бригаде социально-психологической помощи UNFPA, работающей в Червонограде. Потом специалисты приехали к женщине.

"Тогда рассказала им (мобильной бригаде – 24 Канал), что произошло. Попросила, чтобы они меня отвезли в больницу побои зафиксировать, я тогда не могла сама справиться. Они приехали машиной, оказали мне всю необходимую помощь и посоветовали бесплатного адвоката. Также в полицию мы ездили, там оформляли разные документы. Они во всем этом мне помогли. Сама бы я не справилась", – вспоминает женщина.

Кроме того, Виктория временно проживала в кризисной комнате, обустроенной при Дневном центре социально-психологической помощи лицам, пострадавшим от домашнего насилия. Женщине нужна была защита, ведь мужчина продолжал преследовать ее.

"Он приходил, стучал. Дверь выламывать хотел. Мы в кризисной комнате некоторое время проживали, а дальше арендовали другую квартиру", – рассказывает женщина.

Против сожителя Виктории правоохранители открыли уголовное производство. Есть также судебное предписание, запрещающее обидчику три месяца приближаться к женщине.

"Буквально две недели времени его не слышно. Это прекрасно. Очень счастлива. Честно скажу. Я сейчас свободна, спокойна. С детьми. Я люблю спокойно жить. Не ссориться. Знаете, лучше самой жить", – отмечает женщина.

Недавние события Виктория вспоминает со страхом.

"Не дай Бог ни одной женщине такое пережить, врагу такого не пожелаешь. Это ужасно. Домой не хочется приходить", – говорит женщина.

Женщина отмечает, что справиться со всем ей очень помогла мобильная бригада социально-психологической помощи и Центр дневного пребывания лиц, пострадавших от домашнего насилия.



Разорвать круг домашнего насилия Виктории помогли специалисты / 24 Канал

"Очень хорошо, что есть такие центры, такие бригады, потому что каждая вторая женщина подвергается насилию, но не каждая обращается. Если бы я знала раньше о таком центре... У меня был такой период в жизни, когда у меня не было ни гривны, ничего, понимаете... Некуда было пойти жить... А здесь есть защита. Большая очень защита. Они помогают во всем: адвоката тебе найдут, в больницу отвезут. Спасибо им", – говорит женщина.

Работники дневного центра и мобильной бригады и дальше поддерживают контакт с Викторией, регулярно звонят по телефону, интересуются, нужна ли помощь.

"Это так приятно, вы знаете, беспокоятся", – отмечает женщина.

Виктория отмечает, что не нужно оставаться со своими проблемами наедине, она призывает женщин, страдающих от домашнего насилия, обращаться за помощью.

"Нужно стучать в каждую дверь. Тебе помогут. Это правда. Если сидеть в доме и плакать, то кто тебе поможет? Никто не придет к тебе сам в дом. Обращаться нужно всегда. В мобильные бригады, полицию, социальные службы. Все помогут. Наши люди в стороне не стоят", – отмечает женщина.

Помогают пострадавшим от домашнего насилия

В августе 2022 года в Червонограде заработала мобильная бригада социально-психологической помощи. Ее запустил UNFPA, Фонд ООН в области народонаселения в Украине за финансирование правительства США (Бюро USAID по гуманитарной помощи) в сотрудничестве с благотворительным фондом "Butterfly". Команда специалистов предоставляет социально-психологические услуги пострадавшим от домашнего насилия и насилия по признаку пола (или домашнего и гендерно обусловленного насилия).

"Мы оказываем психологическую помощь, информируем, какие вообще услуги пострадавшее лицо может получить. Перенаправляем при необходимости в приют. Сопровождаем, например, в приют, в полицию или в медицинские учреждения", – рассказывает психолог мобильной бригады Лилия Самсин.



В августе 2022 года в Червонограде заработала мобильная бригада социально-психологической помощи / 24 Канал

В мобильной бригаде работают психологи и социальная работница. Также вместе с ними сотрудничают кейс-менеджеры. Они ведут случаи и помогают пострадавшим устранить проблемы. В частности, разбирают ситуацию и осуществляют социальное сопровождение человека, пострадавшего от домашнего насилия. Также в команде мобильной бригады работает водитель, помогающий специалистам добраться до места нахождения пострадавших.

"Это очень удобно, потому что не всегда пострадавший человек может сам приехать туда, куда ему нужно. Мобильность – это наша особенность, мы можем выезжать даже в отдаленные населенные пункты", – отмечает Лилия Самсин.

Мобильная бригада трижды в неделю работает на выездах и два дня – стационарно. Кроме того, есть горячая линия, где звонки принимают в течение всей недели с 09:00 до 21:00. В Червонограде мобильную бригаду можно вызвать по номеру 067 600 28 33.

"Мы составляем еженедельно график выездов, но если это экстренный случай, то выезжаем сразу. Кроме того, мы проводим информационно-просветительскую деятельность, где рассказываем о дневном центре, работе мобильной бригады и какие услуги предоставляем", – рассказывает Лилия Самсин.

Обычно мобильной бригаде о насилии в семье сообщает полиция.

"У нас есть группа в Viber. Мы получаем сообщения от полиции. Однако есть случаи, когда люди сами звонят по телефону на горячую линию", – отмечает психолог мобильной бригады.

Работницы мобильной бригады прежде всего общаются с пострадавшим человеком и составляют план его потребностей. Чаще всего за помощью обращаются женщины.

"Мы составляем оценку потребностей женщины, также составляем план безопасности. Мы это делаем, чтобы женщина знала, как действовать, если, не дай Бог, будет повторный случай. От оценки потребностей зависит дальнейшая работа. К примеру, нуждается ли женщина в медицинских услугах, юристе или психологе", – объясняет Лилия Самсин.

"Нас мотивирует результат"

Лилия Самсин рассказывает, что их с коллегами мотивирует результат. Говорит: вместе прилагают максимум усилий, чтобы помочь женщине быть счастливой и жить без насилия.

"Женщине, когда она долгое время находится в нездоровых отношениях, ей трудно самой выйти из того круга насилия. Поэтому нужна помощь многих специалистов, чтобы разорвать круг насилия. Мы часто слышим, когда женщина говорит: я не знаю, как бы я справилась сама и ли хватило бы мне смелости, чтобы все изменить", – отмечает психолог.



Лилия Самсин, психолог мобильной бригады / 24 Канал

Лилия Самсин работает в Червоноградской мобильной бригаде социально-психологической помощи UNFPA с самого начала создания. Присоединиться решила, чтобы помогать женщинам справляться с проблемами и чтобы не страдали дети.

"Когда-то я работала в интернате для детей, лишенных родительской опеки. Возможно, если бы в то время были такие мобильные бригады, то было бы меньше таких случаев, когда женщины не справлялись и детей отдавали в интернаты", – говорит Лилия.

Безопасное пространство для женщин

Вместе с мобильной бригадой в Червонограде работает Дневной центр социально-психологической помощи лицам, пострадавшим от домашнего насилия. Открыли его в июне 2023 года.

"Дневной центр – это безопасное пространство, где пострадавшие могут получить комплексную социально-психологическую помощь в комфортных для них условиях. Каждый человек имеет право быть счастливым. Мы – такой мостик, который дает ему право выбора, возможность начать все сначала и устроить свою жизнь", – рассказывает администратор дневного центра в Червонограде Оксана Сковронская.



Дневной центр социально-психологической помощи в Червонограде открыли в июне 2023 года / 24 Канал

Дневной центр работает с мобильной бригадой социально-психологической помощи бок о бок.

"Мобильная бригада выявляет и выезжает на домашнее насилие, оказывает первую помощь. В дальнейшем, в случае необходимости, к примеру, размещении в кризисной комнате, дальнейшем сопровождении психологической помощи, то дальше за работу беремся мы", – отмечает Оксана Сковронская.

В дневном центре четверо работников: два администратора, социальный работник и психолог. Также там обустроили кризисную комнату. Это место, где пострадавшие могут спрятаться от своих обидчиков и проживать вместе с детьми до 20 дней. Кризисная комната похожа на однокомнатную квартиру.

"Есть четыре кровати. Есть все нужное: и пылесос, и гладильная доска. Все, чтобы люди чувствовали себя как дома. Кроме того, у нас есть оборудованная кухня, санузел. Все минимально, но удобно", – рассказывает администратор дневного центра.

В кризисной комнате пострадавшие вместе с детьми могут проживать до 20 дней / 24 Канал

Оксана Сковронская призывает людей не молчать и не бояться обращаться за помощью.



Главное – не бояться обратиться за помощью / 24 Канал

"Каждая и каждый из нас имеет право на счастье. И не надо думать, что это конец. Главное не молчи. Скажи, что тебе нужна помощь. И найдутся люди, которые смогут тебе помочь, показать свет в конце тоннеля. Никто никогда не имеет. права никого бить. Все мы живем цивилизованно. И мы должны понимать, что эта проблема должна искореняться", – отмечает Оксана Сковронская.

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Если вам необходима помощь мобильной бригады социально-психологической помощи UNFPA в Червонограде, обращайтесь по телефону: 067 600 28 33.

Контакты мобильных бригад в других городах Украины узнайте на сайте UNFPA.

Этот материал подготовлен в рамках Программы по противодействию и предотвращению гендерно обусловленного насилия UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения, при поддержке правительства США (Бюро USAID по гуманитарной помощи).

Материал подготовила Зоряна Казмирук – журналистка 24 Канала.