Щороку від домашнього насильства гинуть 600 українських жінок. Тож важливо усвідомити – про проблему не можна мовчати. Постраждалим варто звертатися по допомогу до поліції та інших компетентних органів.

Зверніть увагу Домашнє насильство та токсичні стосунки: куди звернутися по допомогу

24 канал розповідає історію жінки, яка тривалий час страждала від домашнього насильства, терпіла побиття та погрози, однак таки змогла розірвати токсичні стосунки. Також розповідаємо про мобільні бригади соціально-психологічної допомоги UNFPA, які приходять на поміч постраждалим від домашнього насильства.

***

До кімнати заходить худорлява жінка. Разом із нею дві дівчинки – її доньки. Вони щиро і водночас скромно усміхаються. Їх привітно зустрічають працівники мобільної бригади та денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. Усі обіймаються та перекидаються кількома словами. Ці люди – не просто знайомі, разом вони пройшли важкий шлях.

Бив кожного дня

Вікторія (ім'я героїні змінено з міркувань безпеки) живе в Червонограді, що на Львівщині. У жінки три донечки. Зараз, як запевняє жінка, вона щаслива. Однак ще зовсім недавно життя Вікторії було схожим на пекло – її щодня бив чоловік. Вікторія жила зі своїм кривдником п'ять років. Офіційно одруженими вони не були, однак мають спільну доньку. У жінки є ще дві донечки від попереднього чоловіка. Бити Вікторію співмешканець почав після двох місяців спільного життя.



Вікторія – постраждала від домашнього насильства (ім'я змінено, обличчя закрите з міркувань безпеки) / 24 Канал

Тоді вже почала проявлятися агресія. Він спочатку не сильно мене бив, однак потім почав сильніше. Він погрожував, навіть казав, що виколе очі… Бив кожного дня. Якщо якийсь день був спокійним, це для нас було свято,

– пригадує Вікторія.

Не стримувався чоловік й тоді, коли жінка була вагітною їхньою донькою.

"Вагітною він мене страшенно бив. Він мене з третього поверху з вікна навіть викидав. Це було щастя, що було підвіконня широке, я схопилася за нього, просила, щоб він мене витягнув. Це було на шостому місяці вагітності", – каже жінка.

Жінка пригадує, що чоловік агресивно реагував і на сварки дітей між собою.

"Я ніколи не лізла. Вони помиряться. Я знаю своїх дочок. А він завжди ходив і сварився. Він нашу спільну доньку не сварив, а лише двох інших, моїх. Щоправда, руки на них не підіймав Але в нас і через це були конфлікти", – розповідає Вікторія.

Все ж доньки, як розповідає жінка, добре ставляться до її колишнього співмешканця.

"Дочка (йдеться про спільну з співмешканцем доньку – 24 Канал) любить тата свого, не можу сказати, що вона до нього агресивно ставиться. Часто про нього питає. Щодо інших доньок, то вони його навіть називали татом, попри те, що він їх сварив", – каже жінка.

За словами Вікторії, співмешканець бив її кожного дня. Чому чоловік був таким агресивним, жінка не знає, каже, що підстав для цього не було жодних.

"Я навіть не знаю, як пояснити. Ви знаєте, в хаті було все добре. Я встаю рано, їсти варю, прибираю, за дітьми доглядаю. Так само і йому все подам їсти. Не було такого, щоб я спала, лежала і нічого не робила", – розповідає постраждала від домашнього насильства.

Вікторія пригадує, що останнім часом її співмешканець приймав якісь таблетки. Що це був за препарат, вона не знає, але коли таблетки закінчувалися, то чоловік ставав агресивнішим.

"Я йшла від нього 150 разів, але пробачала"

Вікторія пригадує, що навіть втікала від свого кривдника у рідне село, що поблизу гір. Однак згодом поверталася, бо завжди пробачала.

"Я йшла від нього 150 разів, але пробачала його. Завжди. Чому? Не знаю. Я його полюбила страшенно, я за нього була готова душу віддати, але він того не цінував. Я все терпіла, всі ті побої. Прийде до хати, налупить мене... Без причини", – пригадує Вікторія.

Жінка розповідає, що не живе зі своїм кривдником із січня 2023 року. З того часу вона окремо винаймає квартиру. Однак чоловік постійно слідкував за нею.

"Була я в квартирі з подругою. Мав прийти чоловік подруги, я відкрила двері, не глянула у вічко, це був колишній співмешканець. Так на мене напав, побив мене. Подруга була свідком. Я написала заяву в поліцію", – говорить Вікторія.



Співмешканець постійно переслідував Вікторію / 24 Канал

Жінка пригадує останні побої.

"У мене відбита нирка, струс мозку, забита грудна клітка, ліва щелепа перебита. Тріщина, ніс вправляли мені. Це жахливо", – каже постраждала від домашнього насильства.

"Сама б я не впоралася"

До свого кривдника Вікторія неодноразово викликала поліцію. Про насильство у сім'ї правоохоронці повідомили мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги UNFPA, яка працює у Червонограді. Відтак фахівці приїхали до жінки.

"Тоді розповіла їм (мобільній бригаді – 24 Канал), що сталося. Попросила, щоб вони мене відвезли у лікарню побої зафіксувати, я тоді не могла сама собі дати ради. Вони приїхали машиною, надали мені всю необхідну допомогу та порадили безкоштовного адвоката. Також в поліцію ми їздили, там оформляли різні документи. Вони у всьому цьому мені допомогли. Сама б я не впоралася", – пригадує жінка.

Окрім того, Вікторія тимчасово проживала у кризовій кімнаті, яка облаштована при Денному центрі соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. Жінці потрібен був захист, адже чоловік продовжував переслідувати її.

"Він приходив, стукав. Двері виламувати хотів. Ми в кризовій кімнаті деякий час проживали, а далі орендували іншу квартиру", – розповідає жінка.

Проти співмешканця Вікторії правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Є також судовий припис, який забороняє кривднику три місяці наближатися до жінки.

"Буквально два тижні часу його не чути. Це прекрасно. Дуже щаслива. Чесно скажу. Я зараз вільна, спокійна. З дітками. Я люблю спокійно жити. Не сваритися. Знаєте, краще самій жити", – зазначає жінка.

Нещодавні події Вікторія згадує з острахом.

"Не дай Боже жодній жінці таке пережити, ворогу такого не побажаєш. Це жахливо. Додому не хочеться приходити", – каже жінка.

Жінка наголошує, що справитися з усім їй дуже допомогла мобільна бригада соціально-психологічної допомоги та Центр денного перебування осіб, які постраждали від домашнього насильства.



Розірвати коло домашнього насильства Вікторії допомогли фахівці / 24 Канал

"Дуже добре, що є такі центри, такі бригади, тому що кожна друга жінка зазнає насильства, але не кожна звертається. Якби ж я знала раніше про такий центр... В мене був такий період в житті, коли я не мала ні гривні, нічого, розумієте... Я не мала куди піти жити...А тут є захист. Великий дуже захист. Вони допомагають в усьому: адвоката тобі знайдуть, в лікарню відвезуть. Я їм дякую", – каже жінка.

Працівники денного центру та мобільної бригади й надалі підтримують контакт із Вікторією, регулярно телефонують до неї, цікавляться, чи потрібна допомога.

"Це так приємно, ви знаєте, турбуються", – зазначає жінка.

Вікторія наголошує, що не потрібно залишатися зі своїми проблемами наодинці, вона закликає жінок, які потерпають від домашнього насильства, звертатися по допомогу.

"Треба стукати у кожні двері. Тобі допоможуть. Це правда. Якщо сидіти в хаті і плакати, то хто тобі допоможе? Ніхто не прийде тобі сам в хату. Звертатися потрібно завжди. У мобільні бригади, поліцію, соціальні служби. Всі допоможуть. Наші люди осторонь не стоять", – наголошує жінка.

Допомагають постраждалим від домашнього насильства

У серпні 2022 року у Червонограді запрацювала мобільна бригада соціально-психологічної допомоги. Її запустив UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні за фінансування уряду США (Бюро USAID з питань гуманітарної допомоги) у співпраці з благодійним фондом "Butterfly". Команда фахівців надає соціально-психологічні послуги постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі (або домашнього та гендерно зумовленого насильства).

"Ми надаємо психологічну допомогу, інформуємо, які взагалі послуги постраждала особа може отримати. Перенаправляємо за потреби у притулок. Супроводжуємо, наприклад, до притулку, до поліції чи до медичних закладів", – розповідає психологиня мобільної бригади Лілія Самсін.



У серпні 2022 року у Червонограді запрацювала мобільна бригада соціально-психологічної допомоги / 24 Канал

У мобільній бригаді працює психологиня та соціальна працівниця. Також разом з ними співпрацюють кейс-менеджери. Вони ведуть випадки та допомагають постраждалим вирішити проблеми. Зокрема, розбирають ситуацію і здійснюють соціальний супровід людини, яка постраждала від домашнього насильства. Також в команді мобільної бригади працює водій, який допомагає фахівчиням дістатися до місця перебування потерпілих.

"Це дуже зручно, тому що не завжди постраждала особа може сама приїхати туди, куди їй потрібно. Мобільність – це наша особливість, ми можемо виїжджати навіть у віддалені населені пункти", – зазначає Лілія Самсін.

Мобільна бригада тричі на тиждень працює на виїздах і два дні – стаціонарно. Крім того, є гаряча лінія, де дзвінки приймають протягом всього тижня з 09:00 до 21:00. У Червонограді мобільну бригаду можна викликати за номером 067 600 28 33.

"Ми складаємо щотижня графік виїздів, але якщо це екстрений випадок, то виїжджаємо зразу. Окрім того, ми проводимо інформаційно-просвітницьку діяльність, де розповідаємо про денний центр, про роботу мобільної бригади і які послуги надаємо", – розповідає Лілія Самсін.

Зазвичай мобільну бригаду про насильство у сім'ї повідомляє поліція.

"У нас є група у Viber. Ми отримуємо повідомлення від поліції. Однак є випадки, коли люди самі телефонують на гарячу лінію", – зазначає психологиня мобільної бригади.

Працівниці мобільної бригади насамперед спілкуються з постраждалою особою і складають план її потреб. Найчастіше по допомогу звертаються жінки.

"Ми складаємо оцінку потреб жінки, також складаємо план безпеки. Ми це робимо, щоб жінка знала як діяти, якщо не дай Боже буде повторний випадок. Від оцінки потреб залежить подальша робота. До прикладу, чи потребує жінка медичних послуг, юриста або ж психолога", – пояснює Лілія Самсін.

"Нас мотивує результат"

Лілія Самсін розповідає, що їх з колегами мотивує результат. Каже: спільно докладають максимум зусиль, щоб допомогти жінці бути щасливою і жити без насильства.

"Жінці, коли вона тривалий час перебуває в нездорових стосунках, їй важко самій вийти з того кола насильства. Тому потрібна допомога багатьох спеціалістів, щоби розірвати коло насильства. Ми часто чуємо, коли жінка каже: я не знаю як би я справилася сама і чи вистачило б мені сміливості, щоб все змінити", – зазначає психологиня.



Лілія Самсін, психологиня мобільної бригади / 24 Канал

Лілія Самсін працює у Червоноградській мобільній бригаді соціально-психологічної допомоги UNFPA від початку створення. Долучитися вирішила, щоб допомагати жінкам справлятися із проблемами та щоб не страждали діти.

"Колись я працювала в інтернаті для дітей позбавлених батьківського піклування. Можливо, якщо б на той час були такі мобільні бригади, то було б менше таких випадків, коли жінки не справлялися і дітей віддавали в інтернати", – каже Лілія.

Безпечний простір для жінок

Разом із мобільною бригадою у Червонограді працює Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. Відкрили його у червні 2023 року.

"Денний центр – це безпечний простір, де постраждалі можуть отримати комплексну соціально-психологічну допомогу в комфортних для них умовах. Кожна людина має право бути щасливою. Ми такий місточок, який дає їй право вибору, можливість розпочати все з початку і влаштувати своє життя", – розповідає адміністраторка денного центру у Червонограді Оксана Сковронська.



Денний центр соціально-психологічної допомоги у Червонограді відкрили у червні 2023 року / 24 Канал

Денний центр працює із мобільною бригадою соціально-психологічної допомоги пліч-о-пліч.

"Мобільна бригада виявляє та виїжджає на домашнє насильство, надає першу допомогу. У подальшому, якщо є потреба, до прикладу, розміщенні в кризовій кімнаті, подальшому супроводі психологічної допомоги, то далі до роботи беремося ми", – зазначає Оксана Сковронська.

У денному центрі четверо працівників: два адміністратори, соціальний працівник і психолог. Також там облаштували кризову кімнату. Це місце, де постраждалі можуть сховатися від своїх кривдників і проживати разом із дітьми до 20 днів. Кризова кімната схожа на однокімнатну квартиру.

"Є чотири ліжка. Є все потрібне: і порохотяг, і прасувальна дошка. Все, щоб люди почували себе як вдома. Крім того, в нас є обладнана кухня, санвузол. Все мінімально, але зручно", – розповідає адміністраторка денного центру.

У кризовій кімнаті постраждалі разом з дітьми можуть проживати до 20 днів / 24 Канал

Оксана Сковронська закликає людей не мовчати і не боятися звертатися по допомогу.



Головне – не боятися звернутися по допомогу / 24 Канал

"Кожна і кожен з нас має право на щастя. І не треба думати, що це кінець. Головне не мовчи. Скажи, що тобі потрібна допомога. І знайдуться люди, які зможуть тобі допомогти, показати світло в кінці тунелю. Ніхто ніколи не має права нікого бити. Всі ми живемо цивілізовано. І ми повинні розуміти, що ця проблема повинна викорінюватися", – наголошує Оксана Сковронська.

***

Якщо вам потрібна допомога мобільної бригади соціально-психологічної допомоги UNFPA в Червонограді, звертайтесь за телефоном: 067 600 28 33.

Контакти мобільних бригад в інших містах та громадах України дізнавайтеся на сайті UNFPA.

Цей матеріал підготовлено в межах Програми з протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення, за підтримки уряду США (Бюро USAID з питань гуманітарної допомоги).

Матеріал підготувала Зоряна Казмірук – журналістка 24 Каналу.