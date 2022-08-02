Когда женщинам-военным поступит новая военная форма
В рядах нашей героической армии служит много женщин. Они отважно защищают наши земли и активно уничтожают российских оккупантов вместе с собратьями.
Женщины составляют большой процент украинской армии. Пока им выдают мужскую форму, но совсем скоро у ВСУ будут для них отдельные комплекты экипировки.
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Новая форма для женщин
Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что разработка унифицированной формы для женщин-военных уже началась. Об этом она заявила в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.
Минобороны Украины находится в постоянном контакте с организациями, которые разрабатывают форму. Дизайнеры учтут все пожелания и потребности женщин, которые служат в армии.
Женщины должны чувствовать себя комфортно, и одним из средств комфорта должна быть форма,
– сказала Маляр.
Война россии с Украиной: последние новости
- российские оккупанты совершили очередной ракетный обстрел Украины. Нашим искусным ПВО удалось сбить две ракеты врага над Винницкой областью.
- Враг все еще надеется на то, что ему удастся захватить Харьков. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что все попытки россиян продвинуться бесполезны, а город хорошо укреплен.
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