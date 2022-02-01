Женская сила: на Закарпатье пассажирки вытолкали автобус, застрявший в сугробах
Источник:фейсбук-страница "Варта Закарпаття"
На Закарпатье 10 женщин разного возраста вытолкали автобус, который застрял в снежных сугробах. Одна из очевидец сняла это на видео.
Инцидент произошел на Великоберезнянщине. Рейсовый автобус застрял прямо над обрывом.
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На Закарпатье пассажирки вытолкали автобус
По словам очевидцев, рейсовый автобус, который курсирует между селами Ростоцкая Пастиль, Бегендяцкая Пастиль и Костева Пастиль Ужгородской области, поднимаясь на гору, попал в снежный сугроб над обрывом и не смог самостоятельно выехать. Поэтому пассажирки вышли из автобуса и совместными усилиями начали выталкивать его из сугроба.
Если бы не наши люди, автобус оказался бы в обрыве. Не передать страх нашего водителя, и тех людей, которые стояли над обрывом и толкали автобус из последних сил,
– отметили очевидцы.
На Закарпатье автобус застрял в сугробах / Фото "Варты Закарпаття"
На опубликованном в сети видео видно, как 10 женщин разного возраста толкали автомобиль. Впоследствии он таки выехал из снежного сугроба.
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