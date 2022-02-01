Інцидент трапився на Великоберезнянщині. Рейсовий автобус застряг просто над обривом.

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На Закарпатті пасажирки виштовхали автобус

За словами очевидців, рейсовий автобус, який курсує між селами Ростоцька Пастиль, Бегендяцька Пастиль і Костева Пастиль Закарпатської області, піднімаючись на гору, потрапив у сніговий замет над урвищем і не зміг самостійно виїхати. Тож пасажирки вийшли з автобуса та спільними зусиллями почали виштовхувати його з кучугури.

Якби не наші люди автобус опинився б в урвищі. Не передати страх нашого водія, і тих людей, які стояли над урвищем і штовхали автобус з останніх сил,

– зазначили очевидці.

На Закарпатті автобус застряг у кучугурах / Фото "Варти Закарпаття"

На опублікованому у мережі відео видно, як 10 жінок різного віку штовхали автомобіль. Згодом він таки виїхав із снігового замету.

Жінки виштовхали відео нагору: дивіться відео "Варти Закарпаття"

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