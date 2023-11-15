Женские купе появились уже в восьми пассажирских поездах: список
Источник:Укрзализныця
Укрзализныця запустила новые рейсы с женскими купе. В общем, такие купе есть уже в 8 поездах.
В Укрзализныце отметили, что именно пассажирки женских купе демонстрируют наибольший уровень удовлетворенности сервисом Укрзализныци. Самая высокая и средняя населенность женских купе – более 80% на сегодня. Так что, вероятно, количество таких вагонов будет расти.
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В каких поездах есть женские купе
- №81/82 Киев – Ужгород;
- №41/42 Днепр – Трускавец;
- №75/76 Киев – Кривой Рог;
- №15/16 Харьков – Ясиня;
- №17/18 Харьков – Ужгород;
- №29/30 Киев – Ужгород;
- №3/4 Запорожье – Ужгород;
- №26/236 Одесса – Рахов.
Женские купе на 7 маршрутах, кроме Одесса – Рахов, работают с сегодняшнего дня, 15 ноября. Из-за ремонта пути на Закарпатье первый рейс с женскими купе из Одессы выедет 16 ноября, а из Рахова – 17 ноября.
Напомним, что женские купе в Украине появилось после того, как в мае женщины создали петицию с просьбой создать женские вагоны. Причиной стали регулярные скандалы по поводу нарушения безопасности женщин со стороны пассажиров-мужчин: говорится о притязаниях, насилии, даже были случаи изнасилования. Поэтому петиция быстро набрала необходимые 25 000 голосов.
Кто может пользоваться женскими купеОни доступны только для женщин и детей старше 6 лет. Стоят они так же, как и обычные купе. И в отношении их работают такие же ограничения: не более 4 билетов на один заказ. Такие спецкупе обозначены в приложении соответствующей маркировкой.