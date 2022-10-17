Слезы радости, которые невозможно сдержать: трогательные фото с возвращенными из плена украинками
Источник:Офис Президента
В Украине состоялся первый полностью женский обмен. Домой 17 октября вернули 108 украинок.
Удалось освободить 37 эвакуированных из "Азовстали", 11 офицерок, 85 – рядовых и сержанток, а еще 12 гражданских. Женщин встречали их близкие, никто не мог сдержать эмоций.
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Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что это первый полностью женский обмен. Он передал освобожденным украинкам благодарность от президента за стойкость и веру.
Жизнь и здоровье украинцев – как военнопленных, так и заключенных Кремля, незаконно депортированных лиц – является одним из абсолютных приоритетов,
– подчеркнул Ермак.
Кроме того, обнародовали трогательные фото, как девочки обнимали родных и со слезами радости звонили домой.
Женский обмен пленных / Фото Офиса Президента:
Что известно о женском обмене пленными
Ермак отметил, что это был нервный обмен, поскольку многие детали и моменты могли повлиять на процесс и изменить его ход.
Домой вернули:
- 35 защитниц из ВСУ,
- 32 – ВМС,
- 12 – ТРО,
- 8 – НГУ,
- 5 – ГССТ,
- 4 – ГНСУ
- 12 – гражданских.
Кстати, из плена вернули Викторию Обидину — медика, которую во время эвакуации из "Азовстали" разлучили с 4-летней дочерью Алисой. Мать осталась в фильтрационном лагере на территории оккупированной Донетчины, а ребенка из Запорожья забрали к себе родственники.
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