Слезы радости, которые невозможно сдержать: трогательные фото с возвращенными из плена украинками

В Украине состоялся первый полностью женский обмен. Домой 17 октября вернули 108 украинок.

Удалось освободить 37 эвакуированных из "Азовстали", 11 офицерок, 85 – рядовых и сержанток, а еще 12 гражданских. Женщин встречали их близкие, никто не мог сдержать эмоций.

Важно Из плена освободили медика из "Азовстали", которую разлучили с дочерью Алисой

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что это первый полностью женский обмен. Он передал освобожденным украинкам благодарность от президента за стойкость и веру.

Жизнь и здоровье украинцев – как военнопленных, так и заключенных Кремля, незаконно депортированных лиц – является одним из абсолютных приоритетов,

– подчеркнул Ермак.

Кроме того, обнародовали трогательные фото, как девочки обнимали родных и со слезами радости звонили домой.

Женский обмен пленных / Фото Офиса Президента:

Что известно о женском обмене пленными

Ермак отметил, что это был нервный обмен, поскольку многие детали и моменты могли повлиять на процесс и изменить его ход.

Домой вернули:

35 защитниц из ВСУ,

32 – ВМС,

12 – ТРО,

8 – НГУ,

5 – ГССТ,

4 – ГНСУ

12 – гражданских.

Кстати, из плена вернули Викторию Обидину — медика, которую во время эвакуации из "Азовстали" разлучили с 4-летней дочерью Алисой. Мать осталась в фильтрационном лагере на территории оккупированной Донетчины, а ребенка из Запорожья забрали к себе родственники.

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