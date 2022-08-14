Ответ обиженной школьницы – жена "Рэдиса" о признании полка "террористами" в россии

В россии решили признать полк защитников Мариуполя "террористической организацией". Жены украинских командиров заявляют, что решение россии с точки зрения юрисдикции это бессмысленно.

Клоунада и театр абсурда, – Прокопенко о решениях россии

Екатерина Прокопенко, жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, в интервью 24 каналу прокомментировала решение россии. По ее словам, все, что она признает, это некая клоунада.

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Прокопенко подчеркнула, что реальные террористические акты чуть ли не каждый день в Украине совершает именно россия.

Здесь в принципе ничего нового с точки зрения адекватности. Для нас это ничего не меняет. Это наши военные, украинские военные. Для россии они вообще иностранные граждане. О чем здесь речь, за что их судить – вообще непонятно,

– сказала она.

Жена "Рэдиса" отметила, что нет никаких подтверждений или фактов терроризма со стороны "Азова".

"Ни один человек из полка не причастен к актам терроризма, геноцида, ко всему, что подпадает под терминологию "терроризм" или "террористическая организация". Вообще ни одного совпадения с этим определением. "Азов" – это официальное боевое подразделение. Считаю, что вообще не нужно об этом задумываться. Театр абсурда", – заявила Прокопенко.

Она предполагает, что таким образом кремль пытается отомстить, ведь Украина призывает США признать россию государством-спонсором терроризма.

Это как ответ обиженной школьницы. Потом они еще признают ВСУ (террористами – 24 канал), начнется такая бессмыслица. Бессмыслица, неадекватность – это их девиз,

– резюмировал жена "Рэдиса".

россиянам 8 лет вливали в голову, что "Азов" – великий враг, – Науменко

Анна Науменко, невеста командира 1 роты 1 батальона Дмитрия Данилова, убеждена, что это специально было сделано после теракта в колонии Еленовки. Там погибли около полусотни украинских военнопленных.

"Скорее всего, для того, чтобы как-то "объяснить" свои действия. Это некая "подстраховочка". Возможно, даже для мира. В россии же большая диаспора, многие их граждане живут за границей. Возможно, это "признание" как раз для "подкормки" этой категории людей, чтобы была якобы некая "справедливость", что теракт в Еленовке не просто так произошел", – сказала Науменко.

Кроме того, по ее мнению, решение россии было направлено, чтобы удовлетворить внутреннего потребителя.

Им 8 лет вливали в голову, что "Азов" – большой враг и плохой. И теперь у них должны быть сдвиги. Но с точки зрения юрисдикции в этом нет никакого смысла,

– резюмировала Науменко.

В России "Азов" признали "террористической организацией"

Верховный суд россии 2 августа признал "террористической организацией" украинский полк "Азов". Соответствующее решение в россии было принято после кровавого убийства украинских военнопленных в Еленовке.

В ответ в "Азове" призвали Государственный департамент США и уполномоченные органы других государств признать россию государством-террористом.

Решение россии прокомментировал президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что это очередной абсурд, на который пошло государство, которое само и является террористом.

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