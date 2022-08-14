Клоунада й театр абсурду, – Прокопенко про рішення росії

Катерина Прокопенко, дружина командира полку "Азов" Дениса Прокопенка, в інтерв'ю 24 каналу прокоментувала рішення росії. За її словами, все, що вона визнає, це якась клоунада.

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Прокопенко наголосила, що реальні терористичні акти ледь не щодня в Україні здійснює саме росія.

Тут у принципі нічого нового з точки зору адекватності. Для нас це нічого не змінює. Це наші військові, українські військові. Для росії вони взагалі іноземні громадяни. Про що тут мова, за що їх судити – взагалі незрозуміло,

– сказала вона.

Дружина "Редіса" зазначила, що немає жодних підтверджень чи фактів тероризму з боку "Азову".

"Жодна людина з полку не причетна до актів тероризму, геноциду, до всього, що підпадає під термінологію "тероризм" чи "терористична організація". Взагалі жодного збігу з цим визначенням. "Азов" – це офіційний бойовий підрозділ. Вважаю, що взагалі не треба про це задумуватися. Театр абсурду", – заявила Прокопенко.

Вона припускає, що таким чином кремль намагається помститися, адже Україна закликає США визнати росію державою-спонсором тероризму.

Це як відповідь ображеної школярки. Потім вони ще визнають ЗСУ (терористами – 24 канал), почнеться таке безглуздя. Безглуздя, неадекватність – це їхній девіз,

– резюмував дружина "Редіса".

росіянам 8 років вливали у голову, що "Азов" – великий ворог, – Науменко

Ганна Науменко, наречена командира 1 роти 1 батальйону Дмитра Данілова, переконана, що це було спеціально зроблено після теракту в колонії Оленівки. Там загинуло близько пів сотні українських військовополонених.

"Скоріш за все, для того, щоб якось "пояснити" свої дії. Це така собі "підстраховочка". Можливо, навіть для світу. У росії ж велика діаспора, багато їхніх громадян живуть за кордоном. Можливо, це "визнання" якраз для "підживлення" цієї категорії людей, щоб була нібито якась "справедливість", що теракт в Оленівці не просто так стався", – сказала Науменко.

Окрім того, на її думку, рішення росії було спрямоване, щою задовольнити внутрішнього споживача.

Їм 8 років вливали у голову, що "Азов" – великий ворог і поганий. І тепер у них мають бути якісь зрушення. Але з точки зору юрисдикції це немає ніякого сенсу,

– резюмувала Науменко.

У росії "Азов" визнали "терористичною організацією"

верховний суд росії 2 серпня визнав "терористичною організацією" український полк "Азов". Відповідне рішення у росії прийняли після кривавого вбивства українських військовополонених в Оленівці.

У відповідь в "Азовці" закликали Державний департамент США та уповноважені органи інших держав визнати росію державою-терористом.

Рішення росії прокоментував президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що це черговий абсурд, на який пішла держава, що сама і є терористом.

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