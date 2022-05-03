Жертв может быть больше, – Зеленский о жутком ДТП на Ровненщине

В Ровненской области 3 мая произошло жуткое ДТП с бензовозом, микроавтобусом и рейсовым автобусом. Уже известно, что там погибли 16 человек. Но количество жертв может возрасти.

Жуткое событие уже прокомментировал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение главы государства за 3 мая.

Это событие На Ровенщине столкнулись автобус с пассажирами и бензовоз: 16 погибших и десяток травмированных

В Ровенской области произошла ужасная дорожная авария. Столкнулись автобус, легковушка и бензовоз. По состоянию на данный момент – 17 погибших. Но жертв может быть больше,

– сказал Владимир Зеленский.

Обращение президента за этот день: смотрите видео