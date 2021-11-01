Жертв удалось избежать: детали столкновения поездов в Великобритании
Источник:Sky News
На юго-западе Великобритании 31 октября столкнулись два поезда. В результате инцидента пострадали несколько человек, в том числе водитель, однако жертв удалось избежать.
Один вагон сошел с рельсов в тоннеле Фишертон вечером 31 октября. После этого в него врезался другой вагон.
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Детали столкновения поездов в Великобритании
Задний вагон линии Great Western Railway в 17: 08 отошел от Портсмутской гавани к Бристоль Темпл-Мидс. Подъезжая к станции Солсбери, он сошел с рельсов, "ударившись об объект". После этого в него врезался поезд, следовавший из Лондона.
Из-за аварии поездов пострадали люди
В результате аварии одного из машинистов зажало в кабине. Его освободили из ловушки и госпитализировали. Мужчина не получил серьезных травм.
По словам инспектора британской транспортной полиции Мулла Хока, "несколько человек получили ранения", однако у большинства из них травмы несерьезные.
К счастью, смертельных случаев не было", но "небольшое количество людей, в том числе водителя, доставили в больницу, где оценивают их травмы,
– пояснил Хок.
Всего спасатели эвакуировали примерно 100 человек.
В результате столкновения поездов пострадали люди / Фото Sky News
Линию закрывали на определенное время
Инспектор Хок также сообщил, что "линия будет закрыта на некоторое время", а офицеры "будут оставаться на месте аварии в течение ночи, чтобы установить полные обстоятельства случившегося.
По состоянию на утро 1 ноября движение вблизи станции Солсбери все еще полностью не восстановили.
У станции Солсбери столкнулись поезда: смотрите карту