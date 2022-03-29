"Жертва" КремльТВ Овсянникова раскритиковала санкции, потому что ее дочь не может купить пирожок

Еще в начале марта в прямом эфире пропагандистского Первого канала появилась женщина с антивоенным плакатом. Как стало известно впоследствии, это была работница канала Марина Овсянникова.

Женщина стала известна после акции протеста против войны. Пользуясь своей популярностью, начала в эфире европейских СМИ пропагандировать отмену санкций против России. Ведь, по ее словам, простые смертные россияне не должны терпеть их, только Путин.

Заметьте В прямом эфире пропагандистского канала появилась редактор с плакатом "Нет войне": видеофакт

Овсянникова раскритиковала санкции

Так, она вышла в эфир самой влиятельной ТРК Италии RAI в шоу Che tempo che fa и призвала Запад отменить санкции. Женщина заявила, что "россияне не должны коллективно отвечать за происходящее в Украине", потому что в этом виноват только Владимир Путин.

Телепропагандистка решила пойти по "достойному" пути – акцентировала на эмоциях. Овсянникова заявила, что из-за санкций ее мать-инвалид не может купить себе лекарство, а дочь рассчитаться картой в школе за обеды. В память об убитых российской армией детях в Украине, наверное, просто не хватило времени, поэтому она не вспомнила о них.

Кстати, впоследствии "жертва" Кремля отредактировала свой пост в Instagram, убрав оттуда все цитаты об отмене санкций и оставив информацию о выступлении в эфире RAI.



Скриншот из инстаграмма Марины Овсянниковой

Овсянникова с плакатом "Нет войне"

Вечером 14 марта в эфире кремлевского "Первого канала" среди пропагандистской программы "Время" позади ведущей появилась женщина с плакатом "Нет войне", "Остановите войну", "Не верьте пропаганде", "Здесь вам врут". Как стало известно впоследствии, это была Марина Овсянникова, редактор канала.

Накануне женщина записала видеообращение, где призналась, что сама распространяла пропаганду, а сейчас ей очень стыдно за это. Кроме того, россиянка подчеркнула: события в Украине – это преступление, Россия – агрессор, а ответственность – на Путине. Также призвала всех россиян выходить на митинги.

После поступка Овсянникова задержали и выписали штраф, впоследствии говорилось об открытии против нее и уголовного дела. Впрочем, пока людей на митингах "заламывают и запихивают в "автозаки" и арестовывают на 15 суток, в результате Овсянникову даже не уволили с работы".

Не все верят

В то же время многие украинцы сомневаются в том, что поступок Овсянниковой – искренний и "неожиданный". Это ведь может быть лишь очередная информационная операция российской пропагандистской машины.

Пользователи сетей заявляют, что таким образом хотят гуманизировать тех, кто уже долгое время поддерживает агрессию против Украины, и отвлечь внимание от ужасов, совершенных оккупантами.

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