Семь оборванных жизней: где и когда Львов будет прощаться с жертвами российского обстрела 4 сентября

4 сентября утром Россия обстреляла Львов "Шахедами" и "Кинжалами". Погибли семь горожан. Стало известно, когда состоится церемония прощания с жертвами вражеской атаки.

Мэр Львова Андрей Садовый ранее назвал фамилии всех погибших. Шестеро были убиты российскими снарядами в доме на улице Коновальца, еще один человек – в другом доме.

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Когда состоится прощание с жертвами оккупантов

Среди погибших – 52-летняя Ирина Демидова. Женщина работала медсестрой-акушеркой в 5-й поликлинике Львова. Ее похоронят завтра, 6 сентября, на кладбище в поселке Зимняя Вода. Прощание и чин похорон начнется в 12:00 в Храме Святого Архистрага Михаила.

В то страшное утро оборвалась жизнь и 54-летнего Александра Погорецкого. Мужчина с 2014 по 2019 год возглавлял Главное управление Государственной миграционной службы Украины во Львовской области. Его похоронят в субботу, 7 сентября, на Лычаковском кладбище. Прощание и чин похорон начнется в 11:00 в часовне Рождества Иоанна Крестителя (ул. Пекарская, 52).

55-летнего Юрия Арабского похоронят 6 сентября, на Яновском кладбище. Проститься с ним можно в 11:00 в часовне Рождества Иоанна Крестителя (ул. Пекарская, 52).

Прощание с четырьмя членами семьи Базилевич – 43-летней Евгенией, 21-летней Яриной, 18-летней Дарьей и 7-летней Эмилией – состоится 6 сентября в 14:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове. Похоронят их на Лычаковском кладбище.