Жертвы, пострадавшие и пожары от обстрелов: как в регионах прошла ночь на 3 июня

Ночь на 3 июня была беспокойной для жителей восточных и южных областей Украины. Россияне обстреливали Днепропетровскую, Харьковскую, Луганскую, Николаевскую и Донецкую области.

Во всех других регионах Украины ночь была относительно спокойная. Об этом 24 канал сообщает со ссылкой на данные из Офиса Президента.

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Пострадавшие в Днепропетровской области

Российские военные обстреляли одно из сел Зеленодольской общины. Вражеский снаряд попал прямым попаданием в жилой дом. В результате травм получила семья – женщина и 2 детей. В общем, россияне нанесли значительное разрушение для населенного пункта.

Через несколько часов они снова обстреляли общину. К счастью, в этот раз обошлось без пострадавших.

На Харьковщине погиб один человек

В результате обстрелов, которые вели российские военные, возник пожар в одном из административных зданий города. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ночью кафиры открыли огонь по Циркунам. Поэтому загорелись дома и хозяйственные постройки. Всего за сутки ранения в регионе получили 6 человек, а один человек, к сожалению, погиб.

36 разрушенных домов в Луганской области

Враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру и позиции Вооруженных Сил Украины возле:

Северодонецкий,

Боровского,

Устиновки,

Лисичанская,

Золотой,

Камышевахи,

Николаевки,

Белогоровки,

Врубовки,

Мирной Долины.

Всего разрушения получили 36 домов и 4 автомобиля пожарной части. Также известно, что погибла одна женщина.

Возле Метелкино и Белогоровки россияне пытались вести штурм, однако наши воины его отбили. Поэтому враг был вынужден вернуться на прежние позиции.

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В Донецкой области погибли 3 человека

Российские войска открывали по Донецкой области огонь по всем видам вооружения. Они били по 14 населенным пунктам из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов, "Градов" и авиации. Повреждения получили 23 здания – 20 домов и Красногоровский огнеупорный и Авдеевский коксохимический заводы.

В результате обстрелов погибли 3 человека, а еще 8 – получили ранения.

Обстрелы районов Николаевщины

Вражеский огонь накрыл Ингульскую общину. Информацию о разрушениях и пострадавших в настоящее время уточняют.

В Широкинской общине погиб один местный житель, а еще один – получил ранения. Также известно, что поврежден приусадебный участок, а здание ЦНАПа и 2 жилых дома полностью разрушены.

В настоящее время продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине.

В Херсонской области россияне захватили паспорте сервисы

Оккупанты пытаются удерживать свои позиции в Херсонской области. Боевые действия проходят на границе с Николаевской и Днепропетровской областями и в Бериславском районе.

Также известно, что уже 4 суток у жителей Херсона и некоторых общин нет связи и интернета. В то же время, россияне захватили паспортные сервисы и выдают горожанам документы государства-агрессорки.

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