Родные и коллеги пришли попрощаться с женщиной в морг первой городской больницы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Мечтала о путешествии во Францию

По словам исполняющей обязанности начальника ГНС в Полтавской области Аллы Рябковой, информация о том, что тело коллеги нашли, появилась ближе к ночи 1 февраля. Однако только на следующий день, после результатов ДНК-теста, установили, что это действительно была Ирина.

Она (Ирина – 24 Канал) проработала в службе более 30 лет. Была чрезвычайно порядочным, добрым человеком, которая почти всю жизнь посвятила государственной налоговой службе. Коллеги помнят о ней только прекрасные, добрые моменты. Это чувственный, чрезвычайно чуткий человек, который жил работой, своей семьей, своим сыном,

– говорит Алла.

Вместе с мужем погибшая жила на пятом этаже разрушенного дома, куда и попала ракета. Она мечтала об окончании войны и путешествии во Францию, для этого учила французский язык.

По словам другой коллеги, Светланы Керекелицы, в момент удара муж Ирины был на ночной смене. Если бы это произошло в будний день, возможно, женщина также была бы на работе.

Замечательный, веселый, добрый, отзывчивый и очень скромный человек, мудрый, компетентный, пунктуальный, ответственный, профессионал своего дела,

– написали в ГПС.

Напомним, спасатели завершили работы на месте разрушенной пятиэтажки только вечером 2 февраля. Тогда стало известно о 14 погибших, среди которых 3 детей.

Сегодня, 4 февраля, Россия ударила баллистикой, предварительно "Искандером", по гражданским в Изюме Харьковской области. Там погибло 5 человек, еще 55 – пострадало, среди них 3 детей.