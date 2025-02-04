Рідні та колеги прийшли попрощатися з жінкою до моргу першої міської лікарні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Мріяла про подорож у Францію

За словами виконувачки обов’язків начальника ДПС у Полтавській області Алли Рябкової, інформація про те, що тіло колеги знайшли, з'явилася ближче ночі 1 лютого. Однак тільки наступного дня, після результатів ДНК-тесту, встановили, що це справді була Ірина.

Вона (Ірина – 24 Канал) пропрацювала в службі понад 30 років. Була надзвичайно порядною, доброю людиною, яка майже все життя присвятила державній податковій службі. Колеги пам'ятають про неї тільки прекрасні, добрі моменти. Це чуттєва, надзвичайно чуйна людина, яка жила роботою, своєю сім'єю, своїм сином,

– каже Алла.

Разом із чоловіком загибла мешкала на п’ятому поверсі зруйнованого будинку, куди й поцілила ракета. Вона мріяла про закінчення війни й подорож у Францію, для цього вчила французьку мову.

За словами іншої колеги, Світлани Керекелиці, в момент удару чоловік Ірини був на нічній зміні. Якби це сталося в будній день, можливо, жінка також була б на роботі.

Чудова, весела, добра, чуйна та надзвичайно скромна людина, мудра, компетентна, пунктуальна, відповідальна, професіонал своєї справи,

– написали в ДПС.

Нагадаємо, рятувальники завершили роботи на місці зруйнованої п'ятиповерхівки лише ввечері 2 лютого. Тоді стало відомо про 14 загиблих осіб, серед яких 3 дітей.

Сьогодні, 4 лютого, Росія вдарила балістикою, попередньо "Іскандером", по цивільних в Ізюмі на Харківщині. Там загинуло 5 осіб, ще 55 – постраждало, зокрема троє дітей.