Россияне гатят без разбора: разведка Британии назвала причину больших жертв среди мирных

Российские военные продолжают ежедневно терроризировать украинцев. Как отметили в разведке Британии, причиной безумных потерь среди гражданского населения стала тактика ударов врага.

Свой анализ в ведомстве начали со статистических данных. В разведке Великобритании сослались на Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

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Почти 20 тысяч жертв за год

По состоянию на 13 февраля 2023 года оно сообщало о 18 955 жертвах среди гражданского населения в Украине с начала полномасштабного вторжения. Речь идет о 7 199 убитых и 11 756 раненых. В ведомстве отметили, что 697 жертв среди гражданских насчитали январе 2023 года.

Причем в Управлении предполагают, что фактические цифры могут быть значительно выше. Например, другой анализ свидетельствует, что оккупанты могли убить более 16 тысяч мирных жителей Украины.

Также данные за январь 2023 демонстрируют, что оккупанты продолжают совершать террор вдоль всей линии фронта. Напоминаем, что она достигает 1200 километров. В то же время, основные удары на себя берут Донецкая, Луганская и Запорожская области.

В разведке подчеркнули, что в течение января 2023 наблюдалась очень высокая интенсивность ударов и тенденция к попаданиям как в медицинские учреждения, так и в образовательные. Такие атаки, а также последующие жертвы среди гражданских демонстрируют, что враг продолжает открывать огонь из артиллерии и других имеющихся у него систем.

То есть вместо того, чтобы артиллерия выполняла свою непосредственную работу – огневую поддержку наземных подразделений в наступлении или в обороне – ею бьют по гражданскому населению. Такие удары без разбора и есть причиной таких разрушений и такого количества жертв.

Заметим, что Украина продолжает получать все больше оружия, которое должно ускорить нашу победу. Поэтому надеемся, что скоро нам удастся остановить террор гражданского населения оккупантами.

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