Жесткая борьба продолжается и продлится до нашей окончательной победы, – генерал-майор Ковальчук

Отважные украинские воины храбро защищают нашу землю от оккупантов. Они не остановятся до тех пор, пока враг окончательно не покинет нашу страну.

Уже больше месяца наши защитники дают отпор российским оккупантам. Враг понес безумные потери, а вся украинская нация объединилась в порыве защитить свой дом.

Читайте также За время войны в Украине Россия потеряла командующих четырех армий, с тремя расправилась сама

Борьба будет продолжаться до победы

Командующий войсками оперативного командования "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук отметил профессионализм и героизм наших воинов, а также невероятную поддержку народа, которую испытывает каждый солдат.

Он добавил, что Украина дерется за свое счастливое будущее, поэтому будет бороться за победу.

Жесткая борьба продолжается и будет продолжаться до нашей окончательной победы. Каждый из нас на своем месте делает все, что может, ради единственной цели – победы,

– сказал Ковальчук.

Смотрите также – Начало доходить: Горкин понял, что ВСУ не победить