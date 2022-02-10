Жесткая дипломатия, – МИД отреагировал на решение Великобритании об антироссийских санкциях

Великобритания приняла закон о жестких санкциях против России, которые наложат на Москву в случае нападения. В Министерстве иностранных дел Украины приветствовали такое решение.

Украинские дипломаты отметили, что теперь для мира необходима более жесткая дипломатия и совместные действия.

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Поэтому в МИД надеются, что другие западные партнеры возьмут за пример шаги Великобритании.

Что предусматривают британские санкции

Великобритания одобрила документ, в соответствии с которым может применять санкции не только к тем, кто непосредственно связан с дестабилизацией Украины, но и к аффилированным с правительством России организациям и предприятиям.

Они имеют экономическое и стратегическое значение для российского правительства. Лондон может вводить ограничения против российских компаний и физических лиц, имеющих отношение к различным сферам. Например, к химической, оборонной, добывающей и финансовой.

Британский министр ездила в Москву

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс накануне ездила в Москву. Это первая поездка главы британского МИД в Россию за последние 4 года.

Трасс должна была призвать Кремль к деэскалации вокруг Украины и предупредить о последствиях в случае нападения.

Российский коллега Сергей Лавров резко высказался о переговорах. Он сравнил их с "разговором глухого с немым" и заявил, что разочарован.

Кстати, на переговорах случился курьез. Трасс сказала, что Великобритания никогда не признает суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. Однако потом объяснила: говорила так, потому что думала будто речь идет об украинских территориях.

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Текст поста посольства:

Ми вітаємо рішення уряду Великої Британії щодо посилення режиму санкцій проти Росії. Тепер для забезпечення миру необхідні жорсткіша дипломатія та спільні дії. Ми сподіваємося, що інші наші західні партнери наслідують приклад Великобританії.