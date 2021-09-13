Жесткие заявления могут навредить, – аналитик оценил слова Зеленского о НАТО и ЕС

Владимир Зеленский заявил, что без Украины НАТО и ЕС будут лишь ослабевать. Такие жесткие заявления могут лишь повредить европейскому курсу.

Такое мнение в эфире 24 каналу высказал старший аналитик центра "Европейские ценности" в Праге Дэвид Стулик. Он подчеркнул, что не стоит быть такими категоричными.

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"Я не думаю, что стоит говорить жесткими заявлениями. Это может повредить процессу сближения Украины с ЕС и НАТО", – сказал аналитик.

Он считает, что украинцы могут разувериться в европейском курсе.

Стулик: Украина – ключевая страна для ЕС

Владимир Зеленский также подчеркнул, что Украина готова к вступлению в НАТО. Речь идет об уровне украинской армии, специалистов, а также реформах, которые проводят в стране.

По словам аналитика, Украина действительно важна для ЕС, ведь здесь огромный рынок, в котором 43 – 45 миллионов потребителей.

Украина может предложить свое сельское хозяйство, которое является одним из самых эффективных в мире.

Европейский рынок только бы укрепился, если бы Украина вступила в ЕС,

– заверил Стулик.

Однако эксперт напомнил, что между Украиной и ЕС уже действует соглашение об ассоциации, уже создано глубокую зону свободной торговли.

"Украина постепенно будет интегрирована в европейский рынок, определенные процессы происходят. Членство – это завершающий политический этап, а Украина уже интегрируется в ЕС. Этот процесс положительный", – подытожил Стулик.

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