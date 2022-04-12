Жесткий, но не слишком успешный – российский оппозиционер о "гениальных решениях" Дворникова

Если в России все командование переходит в единые руки, то для армии и наступления это хорошо. Для Украины, конечно, это плохо. Но и репутация Дворникова не так безупречна.

Об этом заявил российский оппозиционер Илья Пономарев в эфире 24 канала. Он также отметил, что вряд ли с приходом нового руководителя агрессия против Украины существенно не изменит характер.

Читайтетакже: Россияне планируют взорвать у себя больницы и дома для нагнетания антиукраинской истерии

Он умеет воевать на расстоянии, когда он руководил мотострелковым полком в Чечне, где отметился жестокими приказами и не стоит забывать о его сирийском опыте,

– говорит российский оппозиционер.

Но нельзя сказать, что Дворников был очень успешным на протяжении своих операций, поэтому с военной точки зрения не стоит ожидать больших завоеваний и гениальных тактических решений, подчеркивает Пономарев.

Сможет ли российская элита сбросить режим Путина: смотрите видео



