Про це заявив російський опозиціонер Ілля Пономарьов у ефірі 24 каналу. Він також зазначив, що навряд з приходом нового керівника, агресія проти України суттєво не змінить характер.

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Він вміє воювати на відстані, колись він керував мотострілковим полком у Чечні, де відзначився жорстокими наказами і не варто забувати його сирійський досвід,

– говорить російський опозиціонер.

Але не можна сказати, що Дворніков був дуже успішним впродовж власних операцій, тому з військової точки зору не варто чекати великих завоювань та геніальних тактичних рішень, підкреслює Пономарьов.

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