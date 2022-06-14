Парня жестоко избили за фото Вакарчука: как люди бежали из оккупации в Херсонской области

Многим украинцам удалось уехать из оккупированного Херсона. Люди бежали в Запорожье. Однако дорога была тяжелая и занимала не менее 2 дней. Ведь на пути было 60 блокпостов, из которых два были самые страшные.

Об этом 24 канала рассказала начальник отдела по работе со СМИ Херсонского городского совета Елена Пименова. Она рассказала собственную историю, как с третьей попытки смогла уехать из города.

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Как люди бежали из оккупации в Херсонской области

Она признается, что люди ехали автобусом в Запорожье – ведь это единственный возможный путь уехать из оккупированной Херсонщины.

Мы проехали около 60 блокпостов. Самые страшные были первый и последний. Да, сначала на выезде из Херсона в автобус зашли вооруженные военные и начали кричать, зачем мы едем туда, ведь там война, а здесь спокойно,

– рассказала Пименова.

Женщина заверила, что в Херсоне тоже неспокойно. Каждую ночь люди слышат, как из-под Херсона летят ракеты в сторону Николаева, Одессы или уже освобожденных общин области.

Парня жестоко избили за фото Вакарчука

После этого, по словам чиновницы, из их автобуса вывели парня, потому что в его телефоне нашли фото Святослава Вакарчука.

Его жестоко избили прикладом от автомата. Мы за него очень испугались и думали, что он не выдержит. Но все хорошо, мы смогли доехать до Запорожья,

– вспоминает Елена.

Женщина заметила, что еще страшнее был последний блокпост, потому что там проверяли абсолютно все вещи .

"Люди вышли из автобуса, а там были и индвалиды, и пожилые люди, и дети, в том числе одномесячные дети, и кафиры проверяли все сумки, чемоданы, сумочки и т.д.", - говорит она.

Елена Пименова боялась, потому что кроме рабочего ноутбука и фотоаппарата, она имела удостоверение, что она – член Национального союза журналистов, а также вышиванка.

Я понимала, что это может быть мой последний блокпост. Нас спасло то, что сумок было много, а им было лень все пересматривать. Нам реально повезло,

– добавила она.

У блокпоста начала работать техника оккупантов, но ВСУ отвечали

По словам чиновницы, дорога у них заняла 2 дня, люди ночевали в поле, потому что их не пропустили на блокпостах. Там не было никаких условий, люди сидели в машинах или автобусах прямо посреди поля, не было ни воды, ни еды.

А в 12 ночи мы проснулись от того, что со стороны начала стрелять техника кафиров. Было очень громко, но весь автобус обрадовался, когда за 10 минут мы услышали, что наши военные били в ответ. И к утру техники у кафиров было уже меньше, как и самих захватчиков,

– рассказала Елена.

Пименова отметила, что дорога была сложной. Но им еще повезло, потому что иногда люди стоят неделями в пути, чтобы эвакуироваться из оккупированной Херсонщины.

ВСУ продвигаются в Херсонской области

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил об успехах ВСУ на Херсонском направлении . По его словам, украинские воины тактически переигрывают российских кафиров и продвигаются в Херсон.

Ранее Алексей Арестович сообщал, что бойцы ВСУ сейчас находятся в 18 километрах от областного центра . Такое расстояние позволяет украинцам наносить по позициям врага массированные артиллерийские удары.

Теперь советник главы Херсонской ОВА и боец ТрО Сергей Хлань рассказал, что ВСУ уже вторую неделю имеют тактические успехи по продвижению в сторону Херсона. Да, наши бойцы продвинулись еще на 5 километров от Таврического.

Мы приближаемся к Томиной Балке, а это 20 километров к Херсону, где как раз находятся кафиры. Сейчас бои идут между Таврическим и Томиной Балкой,

– отметил Хлань.

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