Жестокое нападение близнецов на женщину в Ровно: одному из братьев избрали меру пресечения
Источник:полиция Ровненской области
Недавно Украину всколыхнул случай с близнецами в Ровно. 15-летние братья напали с ножом на обычную прохожую на улице.
2 сентября одному из парней, который нанес удары, избрали меру пресечения. Его брат, который шел рядом, сейчас проходит по делу только как свидетель.
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Один брат – свидетель, другой – под арестом
Ходатайства рассматривали в Ровненском городском суде. Прокурор просил для 15-летнего нападавшего меру пресечения в виде содержания под стражей.
Впрочем, судья избрал ему круглосуточный домашний арест сроком на два месяца с ношением электронного браслета. Речь идет о том из братьев, который наносил удары ножом 42-летней женщине.
"Смотрели запрещенные фильмы"
Начальник Ровненского районного управления полиции Роман Штеба рассказал: одна из версий нападения – попытка подражать фильмам.
…. подростки смотрели запрещенные фильмы, где присутствует определенная жестокость, и захотели испытать нечто подобное сами,
– сказал он.
Брат задержанного сейчас проходит как свидетель. Оба ранее в поле зрения полиции не попадали и воспитываются в полноценной и благополучной семье.
Полиция продолжает досудебное расследование по части 4 статьи 296 – хулиганство, совершенное с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.
Близнецы напали на женщину в Ровно: главное
- Инцидент с участием подростков произошел 31 августа, примерно в 9:00.
- Полиции сообщили, что недалеко от детплощадки на улице Черновола напали на женщину.
- В то же время пострадавшую 42-летнюю жительницу Ровно с ножевыми ранениями доставили в больницу.
- Выяснилось, что на женщину напали двое 15-летних братьев-близнецов.
- Позже в соцсетях появилось видео нападения: на кадрах видно, как один из парней наносит удары, а другой просто идет рядом.