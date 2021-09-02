Жестокое нападение близнецов на женщину в Ровно: одному из братьев избрали меру пресечения

Недавно Украину всколыхнул случай с близнецами в Ровно. 15-летние братья напали с ножом на обычную прохожую на улице.

2 сентября одному из парней, который нанес удары, избрали меру пресечения. Его брат, который шел рядом, сейчас проходит по делу только как свидетель.

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Один брат – свидетель, другой – под арестом

Ходатайства рассматривали в Ровненском городском суде. Прокурор просил для 15-летнего нападавшего меру пресечения в виде содержания под стражей.

Впрочем, судья избрал ему круглосуточный домашний арест сроком на два месяца с ношением электронного браслета. Речь идет о том из братьев, который наносил удары ножом 42-летней женщине.

"Смотрели запрещенные фильмы"

Начальник Ровненского районного управления полиции Роман Штеба рассказал: одна из версий нападения – попытка подражать фильмам.

…. подростки смотрели запрещенные фильмы, где присутствует определенная жестокость, и захотели испытать нечто подобное сами,

– сказал он.

Брат задержанного сейчас проходит как свидетель. Оба ранее в поле зрения полиции не попадали и воспитываются в полноценной и благополучной семье.

Полиция продолжает досудебное расследование по части 4 статьи 296 – хулиганство, совершенное с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

Близнецы напали на женщину в Ровно: главное