2 вересня одному з хлопців, який завдав удари, обрали запобіжний захід. Його брат, який йшов поруч, наразі проходить у справі лише як свідок.

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Один брат – свідок, інших – під арештом

Клопотання слідчого розглядали у Рівненському міському суді. Прокурор просив для 15-річного нападника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Втім, суддя обрав йому цілодобовий домашній арешт терміном на два місяці із носінням електронного браслету. Йдеться про того з братів, який наносив удари ножем 42-річній жінці.

"Дивилися заборонені фільми"

Начальник Рівненського районного управління поліції Роман Штеба розповів: одна з версій нападу – намагання наслідувати фільми.

…. підлітки дивилися заборонені фільми, де присутня певна жорстокість, і захотіли випробувати щось подібне самі,

– сказав він.

Брат затриманого наразі проходить як свідок. Обоє раніше в поле зору поліції не потрапляли і виховуються у повноцінній та благополучній сім’ї.

Поліція продовжує досудове розслідування за частиною 4 статті 296 – хуліганство, вчиненого із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

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