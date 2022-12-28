Арест – ничто, имидж – все: адвокаты Жеваго просили его не ехать в Куршевель, – СМИ

Бывшему народному депутату Константину Жеваго советовали не ехать на курорт в Куршевель. Но для бизнесмена "тусовка" оказалась важнее.

По данным людей из окружения олигарха, не ездить во Францию ему говорили адвокаты. Ведь бизнесмен уже недавно "засветился" на яхте у Монако.

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"Тусовка" победила, несмотря на оговорку

После задержания Константина Жеваго, ориентировочно в 17 часов 28 декабря по Киеву частный борт бизнесмена прилетел из Лондона в Женеву. Последняя недалеко от Куршевеля.

На борту могли находиться его адвокаты, которые наверняка были очень удивлены тем, что их подзащитный оказался во Франции.

– говорится в сообщении.

Все потому, что после публикации в СМИ о пребывании Жеваго во Франции летом 2022 года адвокаты посоветовали Жеваго не ездить в страну. Сначала бизнесмен прислушивался к советам:

он находился в Испании;

впоследствии ужинал на Ибице;

дальше был в Лондоне;

после этого – в Дубае, куда перегнали его яхту "Z".

Для человека из первых ступеней списка Forbes есть один важный ритуал. Зимой – чекин в Куршевеле. Тусовка,

– заявил журналист Михаил Ткач.

Он добавил, чтобы адвокаты не нервничали, Константин Жеваго заверил их, что будет в этом году в Швейцарии.

"И 21.12. (говорится о 21 декабря 2022 года – 24 канал) самолет Жеваго вылетел из Дубая в Женеву. Как и обещал. А за семь дней Жеваго был арестован во Франции в Куршевеле", – говорится в сообщении.

Ткач добавил, мол, кто не рискует – тот не пьет шампанское в Hotel Le K2 Palace Courchevel. Ведь именно там, по его данным, был задержан бизнесмен.

Что известно о деле Жеваго