Герои Украины получат жилье от государства: Зеленский подписал указ

Владимир Зеленский 26 августа подписал указ о предоставлении жилья Героям Украины. Он вступает в силу со дня его публикации.

Указ 596/2024 "Об одноразовой адресной помощи лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося героического поступка" уже обнародован на сайте Офиса Президента.

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Жилье для Героев Украины

Лицам, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", может предоставляться единовременная адресная помощь в виде жилого помещения для постоянного проживания независимо от пребывания таких лиц на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,

– говорится в указе.

В случае присвоения звания Герой Украины посмертно или в случае смерти такого лица, помощь в виде жилого помещения может предоставляться членам семей – независимо от пребывания на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В вышеупомянутых случаях единовременная адресная помощь предоставляется за счет Министерства обороны Украины, Министерства внутренних дел Украины, разведывательных органов Украины, Службы безопасности Украины, Управления государственной охраны Украины, в которых они проходят или проходили службу.

Отметим, что 5 декабря 2023 года во время вечернего обращения Зеленский сообщил о начале важной инициативы для украинских защитников. Тогда президент пообещал, что каждый воин, а также родные воина, которому звание Героя Украины присвоено посмертно, получат от государства квартиру. Глава государства подчеркнул, что это случится "не через годы, не когда-то потом, а сейчас".