Указ 596/2024 "Про одноразову адресну допомогу особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку" вже оприлюднено на сайті Офісу президента.

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Житло для Героїв України

Особам, яким присвоєно звання Герой України із врученням ордена «Золота Зірка», може надаватися одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання незалежно від перебування таких осіб на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов,

– йдеться в указі.

У разі присвоєння звання Герой України посмертно або в разі смерті такої особи, допомога у вигляді житлового приміщення може надаватися членам сімей – незалежно від перебування обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

У вищезазначених випадках одноразова адресна допомога надається за рахунок Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, розвідувальних органів України, Служби безпеки України, Управління державної охорони України, у яких вони проходять або проходили службу.

Зазначимо, що 5 грудня 2023 року під час вечірнього звернення Зеленський повідомив про започаткування важливої ініціативи для українських захисників. Тоді президент пообіцяв, що кожен воїн, а також рідні воїна, якому звання Героя України присвоєно посмертно, отримають від держави квартиру. Глава держави наголосив, що це трапиться "не за роки, не колись потім, а зараз".