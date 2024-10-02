Жилой дом, по которому ударила российская бомба: Зеленский показал последствия обстрела Харькова

Вечером 2 октября российские войска обстреляли Харьков КАБами. Одна из российских бомб попала в жилой дом на Салтовке.

Последствия российского террора показал Владимир Зеленский. По словам президента, сейчас продолжается спасательная операция.

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КАБ попал в жилой дом в Харькове

Зеленский сообщил, что в настоящее время известно о 8 раненых – всем будет оказана медицинская помощь. Однако поиск всех, кто мог пострадать, продолжается.

Харьков, Салтовка, обычный жилой дом, по которому ударила российская бомба,

– написал глава государства.

Зеленский показал удар по жилому дому в Харькове / Видео из фейсбука Владимира Зеленского

Украинский лидер подчеркнул, чтобы такие российские удары прекратились, наше государство должно получить необходимую и, главное, достаточную помощь от мира, от партнеров. По словам президента Украины, каждый лидер точно знает, что надо делать, но важно быть решительными.

Каковы последствия атаки Харькова россиянами

Городской голова Харькова Игорь Терехов писал, что на месте прилета по многоэтажке пожар – горит сам дом и авто возле него.

По состоянию на 00:09 3 октября известно о десяти пострадавших, среди которых трехлетний ребенок.

Последствия обстрела Харькова / Видео с телеграм-канала Олега Синегубова

Также была организована эвакуация жителей дома, в который попал вражеский КАБ, и жителей близлежащих домов, чьи квартиры пострадали от взрыва. Всем желающим будут предоставлены места в общежитиях города.

Сотни выбитых стекол, отключили от электричества пять домов. Возле места прилета будет организована точка, где местные жители смогут выпить горячего чая и перекусить,

– написал Терехов.

Сейчас на месте работают все соответствующие службы и волонтеры.

Спасатели помогают эвакуироваться гражданам / Видео с телеграм-канала Олега Синегубова

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов писал, что враг попал в пятиэтажный дом между третьим и четвертым этажами. Сейчас горят по меньшей мере 10 автомобилей.

Чиновник также отметил, что все пострадавшие в среднем и легком состояниях.

Кроме этого Синегубов рассказал, что было несколько управляемых авиабомб, а после попадания по городу Харькову. Есть разрушения нескольких этажей в жилом доме, под завалами могут находиться люди, пока эта информация еще проверяется.

"Будет сделан полностью поквартирный обход. Фактически в этом районе выбиты снова, как во время таких атак, сотни, возможно даже тысячи окон", – объяснил он.

Сейчас спасатели и местные власти будут делать все возможное для того, чтобы оперативно ликвидировать последствия этого удара.