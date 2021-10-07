В жилом доме Тбилиси прогремел взрыв, – вспыхнул пожар: один человек пострадал
7 октября 2021 , 17:07Читати новину українською
Источник:Sputnik Грузия
В грузинской столице Тбилиси произошла серия взрывов в многоэтажном жилом доме. В результате инцидента возник пожар и пострадал один человек.
Чрезвычайное происшествие случилось 7 октября в спальном районе Варкетили. В Службе по управлению ЧС сообщили, что причиной взрыва стала утечка газа.
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Пострадал один человек
По предварительной информации, в результате инцидента пострадал один человек.
На месте происшествия работали пожарные, по состоянию на 11:00 удалось локализовать возгорание. Спасатели продолжили работу по ликвидации пламени.
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