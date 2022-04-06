Жириновский подох, но коллективный Жириновский до сих пор жив

Жириновский умер и вряд ли кто-то в Украине по нему будет скучать. Но коллективный Жириновский жив и даже поднял голову.

Денацификации одного Жириновского маловато

Коллективного Жириновского сейчас как монстра кормит путинская пропаганда.

Со второй попытки Одиозный украинофоб Владимир Жириновский скончался

Наша армия победит русскую, но в безопасности мы будем только когда победим коллективного Жириновского.

Денацификация России – строгая необходимость

В России поют бредятину о "денатификации" Украины, а вот дефашизация России очень нужна.

Без этого ни Украина, ни мир не будут в опасности.

Геноцид украинской нации: в Раде зарегистрировали постановление о преступлениях России – смотрите видео: