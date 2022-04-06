Жириновский подох, но коллективный Жириновский до сих пор жив
6 апреля 2022 , 14:52Читати новину українською
Источник:телеграм Павла Климкина
Жириновский умер и вряд ли кто-то в Украине по нему будет скучать. Но коллективный Жириновский жив и даже поднял голову.
Денацификации одного Жириновского маловато
Коллективного Жириновского сейчас как монстра кормит путинская пропаганда.
Со второй попытки Одиозный украинофоб Владимир Жириновский скончался
Наша армия победит русскую, но в безопасности мы будем только когда победим коллективного Жириновского.
Денацификация России – строгая необходимость
В России поют бредятину о "денатификации" Украины, а вот дефашизация России очень нужна.
Без этого ни Украина, ни мир не будут в опасности.
Геноцид украинской нации: в Раде зарегистрировали постановление о преступлениях России – смотрите видео: