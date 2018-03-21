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Жириновский уже заявил о своем участии в выборах президента России-2024

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Жириновский примет участие в выборах президента России-2024
Жириновский примет участие в выборах президента России-2024 / Фото из открытых источников

Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский опроверг слухи о том, что он якобы не будет участвовать в следующих выборах президента РФ, которые состоятся в 2024 году.

Об этом политик написал на своем Telegram-канале.

"Не дождетесь. ЛДПР всегда будет участвовать во всех выборах, если они вообще будут. Не получилось выиграть сейчас – будем пробовать еще и еще", – заверил Жириновский.

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"И я не пойду ни в Совет Федерации, ни даже в правительство, потому что я не хочу никому подчиняться", – подчеркнул политик.

Напомним, Владимир Жириновский занял третье место на выборах президента России-2018 с показателем в 5,65% голосов.

Теги: Новости России Новости политики Владимир Жириновский
Источник: 24 Канал
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